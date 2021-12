Luzern: Mehr Telefonbetrug – Polizei mahnt zur Vorsicht

Kanton Luzern Häufung von Telefonbetrug – Polizei mahnt zur Vorsicht Innert weniger Stunden sind im Kanton Luzern zahlreiche Telefonbetrugsfälle gemeldet worden. Angebliche Polizisten verlangen nach Geld, um scheinbar verletzte Familienangehörige medizinisch betreuen zu können. 01.12.2021, 15.57 Uhr

Am Mittwoch gingen bei der Luzerner Polizei gemäss einer Mitteilung in kurzer Zeit mehrere Meldungen ein, wonach angebliche Polizisten per Telefon Geld verlangten. Auf Italienisch oder Hochdeutsch forderten sie teilweise Beträge in sechsstelliger Höhe, um Familienangehörige nach einem angeblichen Unfall betreuen zu können. Ohne Überweisung könne für diese keine medizinische Hilfe gewährleistet werden.