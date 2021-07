Kanton Luzern Hagel verursacht Schäden von bis zu 200 Millionen Franken – Gebäudeversicherung bittet Betroffene um Geduld Der Hagelschlag von vergangener Woche hat viel höhere Schäden verursacht als bisher angenommen. Regierungsrat Paul Winiker besuchte die betroffenen Gebiete. Dominik Weingartner 06.07.2021, 15.47 Uhr

Der Hagel hat in Wolhusen ganze Häuser abgedeckt.

Eveline Beerkircher

Schäden von 150 bis 200 Millionen Franken haben die Gewitter mit teilweise starkem Hagelschlag von vergangener Woche verursacht. Das teilte die Gebäudeversicherung Luzern am Dienstag mit. In der Mitteilung heisst es:

«Die hohe Zerstörung, welche das Gewitter am Montagabend, 28. Juni 2021 anrichtete, war selbst für Experten unvorstellbar.»

Am stärksten betroffen war ein Streifen von Wolhusen über Ruswil zum Sempachersee bis nach Neudorf und Römerswil. «Die Gebäude, insbeson-dere Dächer, wurden vielfach grossflächig zerstört, teilweise sind die Gebäude vorläufig nicht mehr bewohnbar», heisst es weiter. Mittlerweile konnten Notdächer erstellt werden.

Direkt nach dem Ereignis schätzte die Gebäudeversicherung den Schaden auf 60 Millionen Franken. Bereits Ende vergangener Woche wurde aber klar, dass die Schäden höher sind. Auch die Zahl der Schadensfälle wurde am Dienstag von 7000 auf 12'000 korrigiert.

Hoher Zerstörungsgrad

Die hohe Schadenssumme sei mit der hohen Zahl der Schadensfälle zu erklären. Aber auch damit, dass «aufgrund des hohen Zerstörungsgrads der Durchschnittsschaden ausserordentlich hoch» sei, wie die Gebäudeversicherung schreibt. Das «grösste Elementarereignis seit 16 Jahren» sei für die Versicherung eine organisatorische Herausforderung. «Die Gebäudeversicherung Luzern bittet deshalb die Kundinnen und Kunden um Geduld, wenn es bis zur Kontaktaufnahme ein paar Tage oder je nach Schadenfall ein paar Wochen dauert», heisst es weiter. Wie man den Schaden melden kann, erfahren Betroffene auf der Webseite der Gebäudeversicherung.

Regierungsrat Paul Winiker (rechts) besucht die stark betroffene Region Wolhusen. PD

Am Dienstag hat Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) die Region Wolhusen besucht, um sich ein Bild der Schäden zu machen, wie die Luzerner Staatskanzlei mitteilt. «Ich bin betroffen von diesen starken Verwüstungen und verstehe die vielen Geschädigten, die in grösster Sorgen um ihren Besitz sind», lässt sich Winiker in der Mitteilung zitieren.