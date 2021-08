Reiden: Heftige Kollision zwischen zwei Fahrzeugen

Unfall Heftige Kollision zweier Autofahrer in Reiden Auf der Industriestrasse in Reiden ereignete sich eine heftige Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Person wurde leicht verletzt. 26.08.2021, 16.19 Uhr

Am Donnerstagmorgen gegen 10.20 Uhr wollte ein Autofahrer aus einem Firmenareal in Reiden in die vortrittsberechtigte Industriestrasse einmünden. Gleichzeitig fuhr ein weiteres Auto auf der Industriestrasse von Reiden in Richtung Wikon. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen: