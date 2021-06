Kanton Luzern Hoffnungsschimmer für Studierende: Der Einfluss von Corona schwindet bei der Stellensuche langsam Im vergangenen Jahr war die Stellensuche für Studienabgänger wegen der Pandemie äusserst herausfordernd. Nun scheint sich die Lage zu entspannen – was sich auch in der sinkenden Arbeitslosenquote bemerkbar macht. Doch offene Fragen bleiben. Pascal Studer 08.06.2021, 05.00 Uhr

Ausgebremstes Bruttoinlandprodukt, schwächelnde Konjunktur oder Anstieg der Arbeitslosigkeit: Corona hat die Schweizer Wirtschaft ordentlich durchgeschüttelt. Doch nun ist Besserung in Sicht: Wie die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich schreibt, wittern Unternehmen Frühlingsluft. Die seit Jahresbeginn andauernde Aufwärtsbewegung setze sich nämlich weiter fort.

Auch im Kanton Luzern steigt die Zuversicht der Unternehmen. Gemäss dem kantonalen Statistikdienst Lustat Luzern hat sich auch hier die Geschäftslage in fast allen Wirtschaftszweigen merklich verbessert.

Arbeitslosenquote stark gesunken

Die Erholung der Wirtschaft schreitet also mit grossen Schritten voran. Das ist erfreulich – insbesondere für diejenigen, die in den nächsten Wochen ein Studium abschliessen werden und ihren Berufseinstieg wagen. Denn noch im vergangenen August – also kurz vor Beginn der zweiten Welle – gab es im Kanton Luzern vergleichsweise sehr viele Stellensuchende mit tertiärem Bildungsniveau.

Seither hat sich die Lage beruhigt. «Die Arbeitslosenquote hat sich in dieser Gruppe seit dem Höchststand vom vergangenen August deutlich verringert», sagt Karin Lewis, Bereichsleiterin Arbeitsmarkt von WAS Wira Luzern. Die Zahlen geben ihr Recht: Per Ende April dieses Jahres liegt die Arbeitslosenquote von Personen mit tertiärem Bildungsniveau noch bei 0,5 Prozent, was im Vergleich zum vergangenen August einer Halbierung gleichkommt. «Wir können im Moment nicht feststellen, dass sich die Situation wesentlich von den Vorjahren unterscheidet», erklärt Lewis zudem. Evident ist auch, dass immer weniger Personen ohne Studiumsabschluss arbeitslos sind.

Die Zahlen verraten nicht alles

Dieser Trend lässt aufatmen. Dennoch stehen die Studierenden den kommenden Wochen kritisch gegenüber. «Es ist anzunehmen, dass die Stellensuche im Moment anspruchsvoller ist», sagt Elischa Link. Er ist Co-Präsident des Verbands der Schweizer Studierendenschaften (VSS), zu dem auch die Luzerner Studierendenorganisation SOL gehört. Trotz den optimistischen Prognosen sei die ökonomische Lage nämlich nach wie vor angespannt, vielerorts seien Betriebe zudem noch auf Kurzarbeit. «Diese Unternehmen verzichten daher vermutlich darauf, neues Personal einzustellen», sagt Link. Aber auch die Tatsache, dass man seinen potenziellen Arbeitgeber nicht persönlich überzeugen könne, sei ein erschwerender Faktor.

Diese Zurückhaltung lässt sich auch damit erklären, dass die Arbeitslosenquote einige blinde Flecken aufweist. So lässt sich beispielsweise nicht eindeutig ableiten, ob sich die Lage bei den Studienabgängern wirklich entspannt hat. Tatsächlich geht aus der zitierten kantonalen Arbeitslosenquote nur hervor, wie viele Personen im Vergleich zur Gesamtzahl derselben Altersgruppe keinem Beruf nachgehen. Nicht ersichtlich ist jedoch, ob es sich dabei um direkte Studienabgängerinnen handelt oder um Personen, die ihren Abschluss schon länger in der Tasche haben. Auch ist unklar, ob die Arbeitstätigen eine Stelle in derjenigen Branche gefunden haben, in welcher sie sich spezialisiert haben.

Gähnende Leere in der Universität Luzern – für die meiste Zeit während Corona ein gewohnter Anblick. Bild: Roger Grütter (Luzern, 15. Mai 2018)

Ausserdem haben sich längst nicht alle Branchen bereits von Corona erholt. Gerade die Hotellerie- und Tourismusbranche ächzt nach wie vor unter der Pandemie. Auch Karin Lewis sagt, dass sich hier die Situation zu den Vorjahren merklich unterscheide. Das macht Elischa Link Sorgen. Er führt aus:

«Studierende, die sich auf einen Bereich spezialisiert haben, der von der Pandemie besonders hart getroffen wurde, werden auch beim Einstieg ins Berufsleben Schwierigkeiten haben.»

Volatiler Arbeitsmarkt bei den Jugendlichen

Wie sich die Stellensuche der Studienabgängerinnen entwickelt, zeigt sich dieser Tage. Denn das Frühlingssemester – für viele gleichzeitig das letzte Semester – ist für die meisten eben zu Ende gegangen. Ein Blick in die Forschung zeigt dabei: Jugendliche und junge Erwachsene sind zwar besonders in wirtschaftlichen Krisenzeiten stärker dem Risiko von Arbeitslosigkeit ausgesetzt. Gleichzeitig sinkt die Jugendarbeitslosigkeit bei einer Verbesserung der Wirtschaftslage überproportional und sehr rasch.

Karin Lewis kommt zu ähnlichen Schlüssen: «Grundsätzlich stellen wir fest, dass junge Arbeitslose eine deutlich kürzere Verweildauer in der Arbeitslosigkeit haben als in allen anderen Altersgruppen.» Bei Wirtschaftskrisen falle es Jugendlichen jedoch schwerer, sich in den Arbeitsmarkt einzugliedern, als älteren Personen mit mehr Berufserfahrung. «Dafür finden Jugendliche schneller eine Stelle, wenn sich die Wirtschaftslage verbessert», fährt sie fort. Kurz: Je genauer sich die optimistischen Wirtschaftsprognosen bewahrheiten, desto geringer dürfte sich Corona auf die Stellensuche auswirken.