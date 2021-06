Corona Im Kanton Luzern nehmen immer mehr Personen ihre Impftermine nicht wahr Rund drei Prozent der angemeldeten Personen tauchen im Impfzentrum Luzern nicht auf. Das kann zu Problemen führen. Dominik Weingartner 01.06.2021, 19.50 Uhr

Die Impfkampagne im Kanton Luzern rollt. Mittlerweile sind fast 230'000 Impfdosen gespritzt worden. Doch war die Ungeduld vor ein, zwei Monaten noch so gross, dass viele nicht früh genug geimpft werden konnten, nimmt jetzt die Zahl derer zu, die ihre Impftermine nicht wahrnehmen.

Am Montag haben zum Beispiel 270 Personen ihren Termin im Impfzentrum in der Messe Luzern nicht wahrgenommen, wie David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit des Kantons, auf Anfrage bestätigt. Für das Impfzentrum Willisau habe man «keine entsprechende Information erhalten», so Dürr.

Offenbar kommt es immer öfter vor, dass Personen ihren Impftermin sausen lassen. «Wir verzeichnen tendenziell einen leichten Anstieg», sagt Dürr. Und: «An den Wochenenden verzeichnen wir in der Regel leicht mehr No-Shows als während der Woche.» Mit «No-Shows» sind nicht eingehaltene Impftermine ohne Absage gemeint. Dürr:

«Im Impfzentrum Luzern nehmen täglich durchschnittlich drei Prozent ihre Termine nicht wahr.»

Mehrfach-Anmeldungen könnten ein Grund sein

Laut dem Dienststellenleiter ist aber noch unklar, ob Unwille bei den Angemeldeten Grund für das Nichterscheinen ist. «Es ist allenfalls möglich, dass es sich bei den Ausreissern vom Montag um einen Systemfehler handelt. Das heisst, dass die SMS mit den Terminen im System zwar verbucht wurden, die eigentlichen SMS aber nicht verschickt wurden», sagt er. Man prüfe das aktuell.

Ein weiterer Grund könnten Mehrfach-Anmeldungen sein. Also Personen, die sich an mehreren Orten – Impfzentren, Kantonsspital, Hausarzt oder Apotheke – angemeldet haben. «Diese Personen nehmen vermutlich denjenigen Termin wahr, der zuerst verfügbar ist, ohne sich aber bei den anderen Impfinstitutionen abzumelden», sagt Dürr.

«Weil die verschiedenen Impfinstitutionen diverse Softwares im Einsatz haben, erkennt das System keine Mehrfach-Registrierungen von Personen.»

Bisher musste noch kein Impfstoff vernichtet werden

Die verstrichenen Termine haben Folgen. Es gibt einen grösseren administrativen Aufwand, um sicherzustellen, dass kein Impfstoff weggeworfen werden muss», sagt Dürr. Bisher ist das offenbar aber noch nicht vorgekommen. Dürr: «Die übrig gebliebenen Impfdosen konnten bisher gemäss unserem Kenntnisstand immer verimpft werden.» Weiter führten nicht wahrgenommene Termine dazu, dass die Durchimpfung der Bevölkerung «ganz leicht langsamer» voranschreite, so der Dienststellenleiter.

Trotz der 270 nicht eingehaltenen Termine am Montag wurden an diesem Tag insgesamt 4154 Personen geimpft. Das ist ein tendenziell hoher Wert, am Montag vor einer Woche lag die Zahl der geimpften Personen bei 2516. Mittlerweile haben 42,4 Prozent der über 16-jährigen Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten, 23,5 Prozent sind vollständig geimpft.

Derweil beruhigt sich die epidemiologische Lage im Kanton Luzern weiter. Seit vergangenen Freitag befindet sich der Kanton zum ersten Mal seit Ende Februar in der Alarmstufe «gelb», nachdem es wochenlang zwischen «rot» und «orange» hin und her wechselte. Am Montag wurden 38 neue Fälle bestätigt, hinzu kam ein neuer Todesfall. Im Schnitt wurden in den vergangenen sieben Tagen 43,3 neue Fälle pro Tag gezählt. Insgesamt waren am Dienstag 41 Personen wegen einer Coronaerkrankung hospitalisiert, sieben mussten beatmet werden.