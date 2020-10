Asylzentren zur Hälfte leer: Immer weniger Asylsuchende im Kanton Luzern Die Belegung der Luzerner Asylzentren erreicht einen rekordverdächtigen Tiefstand. Während die Stadt die Bereitschaft signalisiert, mehr Asylsuchende aufzunehmen, gibt sich der Kanton zurückhaltend. Niels Jost und Pascal Studer 14.10.2020, 18.00 Uhr

Die Anzahl der Asylsuchenden im Kanton Luzern nimmt rapide ab. Wie aktuelle Zahlen der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) zeigen, befinden sich per 30. September noch 261 Asylsuchende im Kanton. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren ebenfalls im September mehr als doppelt so viele – nämlich 642. Im September 2016 waren es sogar 1799. Seither nimmt die Zahl kontinuierlich ab (siehe Grafik).

Silvia Bolliger, Leiterin der DAF, kennt die Gründe für diesen Tiefststand: «Aufgrund der Grenzschliessungen bedingt durch die Covid-19-Situation gingen in ganz Europa die Asylgesuchszahlen zurück», erklärt sie. Tatsächlich betont auch das Staatssekretariat für Migration (SEM), dass die Coronapandemie für die Asylmigration eine Zäsur bedeutet. So wurden schweizweit in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 4592 Asylgesuche eingereicht, was im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode einem Rückgang von 34,7 Prozent entspricht.

Jeder zwanzigste Asylsuchende kommt nach Luzern

Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Kanton Luzern. Gemäss Schweizerischen Asylgesetzes nimmt nämlich der Bund die Zuweisung der Asylsuchende auf die Kantone vor. Dies geschieht anhand eines bevölkerungsproportionalen Verteilschlüssels, welcher in der Asylverordnung 1 festgelegt ist. Während der Kanton Luzern 4,8 Prozent der vom SEM anerkannten Asylsuchenden aufnehmen muss, haben die einwohnerstarken Kantone Zürich (17,8 Prozent), Bern (12,1 Prozent) und Waadt (9,4 Prozent) eine bedeutend grössere Verantwortung zu schultern. Dennoch dürften sämtliche Kantone weniger ausgelastet sein. Bolliger sagt dazu:

«Die Coronapandemie macht sich im Kanton Luzern insofern bemerkbar, als dass in dieser Zeit deutlich weniger Personen durch den Bund zugewiesen wurden.»

Doch Covid-19 reicht nicht als alleiniger Grund, um die stark sinkenden Zahlen zu erklären. Die Lage im Asylwesen habe sich nach der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 generell verändert, führt Bolliger aus. «Seit der Schliessung der Balkanroute und dem Abkommen der EU mit der Türkei hat sich die Situation stark beruhigt», erklärt sie. Entsprechend seien die Gesuchszahlen in der Schweiz kontinuierlich gesunken.

«Seit der Schliessung der Balkanroute und dem Abkommen der EU mit der Türkei hat sich die Situation stark beruhigt.» Silvia Bolliger im Gang des Asylzentrums Hirschpark in Luzern.



Bild: Boris Bürgisser (Luzern,

27. März 2017)

Kantonale Asylzentren sind zur Hälfte ausgelastet

Logischerweise hat diese Entwicklung Auswirkungen auf die Auslastung hiesiger Asylzentren. So liegt diese gemäss Bolliger derzeit bei rund 50 Prozent. Zum Vergleich: Im Juli 2019 war sie noch 20 Prozent höher, im Januar 2019 belief sie sich auf 79 Prozent und im Sommer 2018 gar auf 85 Prozent.

Luzerner Sans-Papiers-Stelle: «Wir mussten Anwälte einschalten.» Auf die Anzahl Asylgesuche hat die Coronapandemie massive Auswirkungen. Doch was bedeutet dies für die Geflüchteten selber – etwa für Migrantinnen und Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus? «Ein grosses Problem ist die Krankenversicherung», sagt Nicola Neider, Präsidentin der Sans-Papiers-Stelle in Luzern. «Die meisten Sans-Papiers sind nicht versichert. Da mussten wir viel Aufklärungsarbeit leisten», so Neider, die bei der Katholischen Kirche Luzern den Bereich Migration und Integration leitet. Ein Krankheitsfall ist der Theologin nicht bekannt. Ein weiteres Problem sei die Unterbringung. So mussten Sans-Papiers, welche einen negativen Asylentscheid erhalten haben, in Notunterkünfte untergebracht werden – für unbestimmte Zeit. Denn Flüge in die Heimatländer gab es während des Höhepunkts der Pandemie keine. «Unsere Gesuche um eine Fristverlängerung für den Aufenthalt in der Schweiz wurden vom Amt für Migration erst bewilligt, als wir Anwälte einschalteten», so Neider. Diesbezüglich hätte sie sich mehr Kulanz seitens der Behörden gewünscht. Tatsächlich gab es gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM) ab der ausserordentlichen Lage am 17. März fast keine Rückführungen mehr. Haben die Behörden im März noch insgesamt 182 durchgeführt, waren es im April nur noch 11, im Mai immerhin 26. Gründe dafür sind gemäss SEM einerseits die temporären Grenzschliessungen vieler Länder, andererseits aber vor allem die fast vollständig wegfallenden Flüge. Laut SEM-Sprecher Reto Kormann hat sich die Lage inzwischen aber wieder geändert: «Die Situation in der Luftfahrt hat sich in den letzten Wochen wieder verbessert, Rückführungen können wieder stattfinden», sagt er. So ist die Anzahl Rückführung inzwischen wieder im dreistelligen Bereich: Im Juli waren es 256, im August 228. (jon/stp)

Auch hier verzeichnet die DAF also eine sukzessive Abnahme – und begründet diese wiederum mit dem Coronavirus. «Die reduzierte Belegung in den Zentren ist eine der Schutzmassnahmen in Bezug auf Covid-19», sagt Bolliger. Dies bedeutet: Die Behörden wenden derzeit ein Schutzkonzept an, welches die Kapazitäten der Asylzentren limitiert. «Solange sich die Situation nicht ändert, werden wir weiterhin an diesem Schutzkonzept festhalten und die Belegung in den Zentren zum Schutz der Klientel und der Mitarbeitenden reduziert halten», stellt Bolliger klar.

Dennoch habe man noch keine Obergrenze erreicht. Auch wenn gemäss Bolliger klar ist, dass eine vollständige Auslastung derzeit nicht möglich ist, hätte der Kanton Luzern theoretisch noch Platz. Dies ist allerdings davon abhängig, in welchen Konstellationen die Asylsuchenden um Schutz ersuchen. «Kommen beispielsweise viele Einzelpersonen, können wir aufgrund der Schutzbestimmungen weniger Personen aufnehmen, als wenn ganze Familien Asyl erhalten haben», erklärt Bolliger. Wie fest die Asylzentren maximal ausgelastet werden könnten, sei daher schwer einzuschätzen, so Bolliger weiter.

Aus dem Alltag: Mario Fioriti, Betreuer und stellvertretender Leiter des Durchgangszentrums Sonnenhof in Emmenbrücke, spricht mit einem Asylsuchenden. Bild: Dominik Wunderli

(7. Oktober 2020)

Klar ist jedoch, dass der Bund dem Kanton Luzern in den nächsten Wochen sogenannte Resettlement-Flüchtlinge zuweisen wird – also Personen, die vom UNO-Flüchtlingswerk UNHCR gemäss Flüchtlingskonvention bereits als Flüchtling anerkannt und besonders schutzbedürftig sind. Gemäss SEM nimmt die Schweiz für die Periode 2020/2021 insgesamt 1600 Resettlement-Flüchtlinge auf. «Dies wird unsere Auslastung weiter erhöhen», erklärt Bolliger. Insgesamt 21 Resettlement-Flüchtlinge sind in den letzten Tagen bereits nach Luzern gekommen.

Kein grünes Licht vom Bund: Stadt Luzern blitzt ab

Laut Schweizerischen Bundesverfassung ist die Gewährung von Asyl Sache des Bundes. Kantone und Gemeinden können also ohne Bundesbeschluss nicht selbstständig Schutzsuchende aufnehmen. Trotzdem sind als Reaktion auf die Brände in Moria viele Schweizer Städte – neben Zürich und Bern unter anderem auch Luzern – vorgeprescht und haben ein «sofortiges Handeln» verlangt. Der Luzerner Sicherheitsdirektor Martin Merki fordert in Anbetracht der «dramatischen Situation», die Direktaufnahme von Flüchtlingen aus Moria zuzulassen.

Das SEM hält sich diesbezüglich jedoch bedeckt. Reto Kormann, stellvertretender Leiter Stabsbereich Information und Kommunikation, bestätigt zwar, dass entsprechende Gespräche stattgefunden hätten. «Der Bund ist regelmässig mit den Städten zu diesem Thema in Austausch», sagt er. Ob ein von den Städten geforderter Bundesbeschluss in absehbarer Zeit realistisch ist, lässt er allerdings offen. Er fügt aber an: «Die Schweiz wurde von Deutschland angefragt, sich bei der Evakuierung zu beteiligen. Sie hat eine Beteiligung mit der Aufnahme von rund zwanzig Minderjährigen in Aussicht gestellt.»

Gemäss Martin Merki hat der Bund das Angebot der Städte, zusätzliche Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen, «klar abgelehnt». Für den FDP-Stadtrat ein stossender Entscheid. Er sagt: «Die Schweiz kann und muss mehr tun.» Die aufnahmebereiten Städte würden sich deshalb weiter gemeinsam dafür einsetzen, dass die direkte Aufnahme durch die Städte möglich werde. Wie viel das explizit seien, lässt er jedoch offen. Er sagt allerdings: «Die Stadt Luzern hat 2015 und 2016 gezeigt, dass sie innert Monaten die Unterbringung und Betreuung vieler Geflüchteter organisieren kann.» Die Stadt Luzern hält also den Druck auf den Bund aufrecht.