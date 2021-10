Luzerner Impftruck wurde für Erstimpfungen 1184 Mal genutzt

Kanton Luzern Impfbus kehrt für Zweitimpfungen in die Gemeinden zurück – am meisten geimpft wurde bisher in Emmen Total wurden im Impfbus im Kanton Luzern 1184 Erstimpfungen verabreicht. Die Nutzung des Angebots in den Gemeinden schwankte dabei stark. Susanne Balli 25.10.2021, 20.25 Uhr

Der Impftruck startet mit den Zweitimpfungen. Bild: Boris Bürgisser (Dagmersellen, 29. September 2021)

Der Impftruck startet am 27. Oktober in Dagmersellen mit der zweiten Runde durch den Kanton Luzern. Dabei können sich jene, die sich vor vier Wochen eine Erstimpfung im Truck haben verabreichen lassen, ihre zweite Covid-19-Impfung abholen. Wie David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, auf Anfrage mitteilte, wurde der Impftruck unterschiedlich genutzt. Total wurden 1184 Erstimpfungen verabreicht. Am meisten Impfungen gab es mit 225 beim Emmen Center. In Escholzmatt waren es 103. Am wenigsten frequentiert war der Impftruck in Udligenswil mit 16 Erstimpfungen. In Flühli und Eich waren es je 23.