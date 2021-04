Strategie Gefährdete Bevölkerung muss warten: Kanton Luzern impft Gesundheitspersonal schneller, als der Bund empfiehlt Zuerst alle besonders gefährdeten Personen, dann das Personal in Altersheimen, dann Spitex-Angestellte: Weil die Impfstoffe noch immer knapp sind, schlägt der Bund klare Prioritäten vor. Doch der Kanton Luzern verfolgt einen anderen Plan. Alexander von Däniken 16.04.2021, 05.00 Uhr

Selten war ein Pieks so begehrt wie in diesen Wochen. Die Nachfrage ist auch im Kanton Luzern hoch, doch die Impfstoffe sind knapp. Das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) will das Impftempo zwar erhöhen und in den nächsten zwei Wochen 10'000 zusätzliche Impftermine vergeben. Doch für die meisten Luzernerinnen und Luzerner ist weiterhin Geduld gefragt.

Weil die Fläschchen von Moderna und Pfizer-Biontech landesweit knapp sind, haben das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen am Mittwoch die Impfstrategie aktualisiert. Konkret sollten zuerst alle besonders gefährdeten Personen (BGP) ab 65 Jahren sowie Erwachsene mit Vorerkrankungen unter 65 Jahren geimpft werden. Zweite Priorität hat Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt sowie Betreuungspersonal von BGP.

Ambulante Dienste haben letzte Priorität

Für das Gesundheitspersonal haben Bund und Kommission schon am 19. März einen detaillierteren Fahrplan ausgearbeitet. Demnach soll zuerst das Personal in Alters- und Pflegeheimen geimpft werden. Dann folgt das Personal auf Corona- und Intensivstationen und auf der Notaufnahme sowie Rettungsdienste. Nächste Priorität haben Heime mit Menschen mit Behinderungen und Spitalstationen mit einem hohen Anteil an BGP. Erst später und explizit dann, wenn genügend Impfdosen für BGP bereitstehen, sollen Angestellte aus zum Beispiel folgenden ambulanten Bereichen geimpft werden: Apotheken, Physio- und anderen Therapiepraxen, Arzt- und Zahnarztpraxen. Auch übrige Spitalabteilungen und Spezialkliniken haben letzte Priorität.

Der Kanton Luzern verfolgt hier aber eine eigene Strategie. Bewohner und Angestellte von Altersheimen sowie das Personal aus Gesundheitsinstitutionen sind bereits vollständig geimpft – aber besonders gefährdete Personen ab 65 Jahren sind erst Ende Mai so weit. Bei der Luzerner Psychiatrie (Lups) werden letztlich rund 660 Angestellte geimpft. Die Impfaktion wird Ende April abgeschlossen, wie Daniel Müller, Direktionsmitglied und Sprecher der Lups, auf Anfrage sagt. Auch Risikopatienten und Bewohner in der Alterspsychiatrie, dem Drop-in sowie dem Wohnheim Sonnegarte werden geimpft. «Was die Mitarbeitenden betrifft, halten wir uns an die Vorgaben des Kantons für alle Luzerner Spitäler», sagt Müller.

Demnach sei nach Verfügbarkeit und Prioritäten geimpft worden. «Dies waren zuerst die besonders gefährdeten Personen aus allen Bereichen, dann alle stationär direkt mit Patienten und Bewohnern arbeitenden Angestellten aller Bereiche, dann alle anderen Angestellten mit direktem Kontakt mit Patienten und Bewohnern und zuletzt die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.»

Der Luzerner Spitex-Kantonalverband verkündete kürzlich, dass bereits knapp 700 von über 1400 Spitex-Angestellten geimpft seien – «obwohl die Impfstrategie des Bundes keine Priorisierung für die Spitex vorsah», wie der Verband selbst bemerkte.

In Spitälern viele Physiotherapeuten geimpft, in Praxen nicht

Der Plan des Kantons Luzern führt aber auch dazu, dass ein und derselbe Beruf ganz unterschiedlich gewichtet wird. Das trifft zum Beispiel auf die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zu. Irene Zemp ist Co-Präsidentin des Berufsverbands Physio Zentralschweiz. Sie sagt auf Anfrage: «Viele Physiotherapeuten in Kliniken haben gemäss Vorgaben ihrer Arbeitgeber bereits eine Impfung erhalten, darunter im Luzerner Kantonsspital. Selbstständige Physiotherapeuten oder Angestellte in einer Praxis hingegen müssen noch warten.» Das treffe nicht nur auf den Kanton Luzern zu, sondern auch auf die anderen Zentralschweizer Kantone.

Unterschiedlich sei hingegen die Kommunikation. Der Verband bat bei den Kantonen um eine aktive Information, wann Physiotherapeuten ausserhalb der Spitäler geimpft werden können. «Uri hat klar erklärt, dass Praxisinhaber beim Kanton gemeldet sind und darum direkt informiert werden können, wenn es so weit ist», sagt Zemp. «Luzern wiederum hat auf die rollende Planung und die Holschuld unserer Mitglieder verwiesen.»

Dass fast die Hälfte der Spitex-Angestellten geimpft ist, begrüsst Zemp ausdrücklich.

«Aber Physiotherapeuten haben während etwa einer halben Stunde engen Kontakt mit Patienten und Kunden. Sie behandeln 15 bis 20 Patienten pro Tag. Das ist ebenfalls ein hohes Risiko.»

Angesprochen auf die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen sagt Zemp, die in Luzern mit zwei Berufskolleginnen eine Praxis betreibt: «Dass stationäre gesundheitliche Einrichtungen vor ambulanten Angeboten Vorrang haben, ist angesichts der knappen Impfstoffreserven nachvollziehbar. Nun sollten als Nächstes jene Berufsgruppen berücksichtigt werden, die mit vielen Menschen zu tun haben.» Die Schutzkonzepte und Hygienemassnahmen würden in den Praxen sorgfältig umgesetzt. «Mir persönlich ist kein Fall einer Ansteckung in der Physiotherapie bekannt.»

Luzerner Kantonsspital: 60 Prozent des Personals erhielten erste Impfdosis

Wie viele Angestellte in den jeweiligen Spitalabteilungen schon geimpft worden sind, ist noch unklar. Das Luzerner Kantonsspital (Luks) wickelt nämlich die Impfungen des Personals über das Patientenportal «Mein Luks» ab, sagt Mediensprecher Markus von Rotz. «Eine Aussage zur Impfrate einzelner Abteilungen ist deshalb nur nach einem separaten Abgleich möglich.» Ein solcher sei erst zum Ende der internen Impfkampagne vorgesehen.

Bis jetzt hätten über 60 Prozent der Luks-Angestellten eine erste Impfdosis erhalten. Zweitimpfungen seien bei 45 Prozent durchgeführt worden. Von Rotz:

«Die grosse Nachfrage ist ungebrochen.»

Man sei aber abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffs. In der ersten Phase habe das Luks gemäss Vorgaben des Kantons Angestellte aus Intensiv- und Notfallbereichen, Anästhesie und Rettungsdienst, Covid-19-Abteilungen sowie Covid-19-Abstrichzentren zur Impfung zugelassen. In der zweiten Phase sei der Kreis der Impfberechtigten auf weitere Bereiche wie Labormedizin oder Physiotherapie ausgeweitet worden.

Eine Ausweitung auf weitere Bereiche mache insofern Sinn, als dass Homeoffice in einem Spital nur bedingt möglich sei, «sich unsere Mitarbeitenden deshalb im Betrieb regelmässig begegnen und teilweise auch Pausen in den gleichen Räumlichkeiten verbringen», sagt von Rotz. Wie hoch beim Luks-Personal der Anteil an Impfverweigerern ist, könne noch nicht gesagt werden. «Die bereits hohe Impfrate im Luks zeigt aber, dass die Impfung eine hohe Akzeptanz geniesst.»

Ziel des Kantons: Ausfall des Gesundheitspersonals verhindern

Warum erhalten Spitex-Angestellte – anders als vom Bund empfohlen – ihre Impfung vor besonders gefährdeten Personen? David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, sagt auf Anfrage: «Der kantonale Führungsstab beurteilt die Risikosituation wöchentlich neu. Er kam zum Schluss, dass das Gesundheitspersonal – und dazu zählt die Spitex – prioritär geimpft werden soll.» Die erste und zweite Welle hätten gezeigt, dass bis zu 10 Prozent des Gesundheitspersonals ausgefallen seien. «Einem solchen Ausfall wollen wir bei der dritten Welle vorbeugen.»

Dass besonders gefährdete Luzernerinnen und Luzerner – darunter auch viele unter 65 – noch warten müssen, nimmt der Kanton in Kauf. Doch wie erklärt er das dieser Bevölkerungsgruppe, während im Spital bereits gesundes und junges Personal ohne viel Patientenkontakt geimpft wird? Dazu sagt Dürr: «Da sich die Mitarbeitenden im Betrieb begegnen und zum Beispiel die Pausen- und Mittagszeit zusammen verbringen, hat der kantonale Führungsstab entschieden, dass weitere Mitarbeitende einer Gesundheitsinstitution – also auch solche, die nicht direkt am Patienten arbeiten – ebenfalls geimpft werden dürfen, um das Risiko von betriebsinternen Ansteckungen weiter zu senken.»

Erst Gesundheitspersonal, dann die gefährdeten Bevölkerungsgruppen: