Nach Unwetter In Römerswil kommt's wegen der Hagelschäden zu einer Abstimmung Weil das Dach der Schule ersetzt werden muss, will der Gemeinderat die Gelegenheit für zusätzliche Sanierungen nutzen. Auch in weiteren Gemeinden richtete der Hagel Millionenschäden an. Reto Bieri 22.09.2021, 07.45 Uhr

Das Hagelunwetter, das Ende Juni über Teile des Kantons Luzern zog, richtete auch in Römerswil beträchtlichen Schaden an, unter anderem an den Gemeindeliegenschaften. Die Schulhäuser, die Mehrzweckhalle und auch das Gemeindehaus wurden stark beschädigt. Der Schulbetrieb musste sogar für zwei Tage eingestellt werden.

Im Kanton Luzern wurden zahlreiche Dächer und Fotovoltaikanlagen stark beschädigt. Bild: Gebäudeversicherung Luzern

Der Grossteil der Schäden ist durch die Gebäudeversicherung Luzern gedeckt. Die Gemeinde will aber die Gelegenheit zu weiteren Sanierungsarbeiten nutzen und beantragt einen Nachtragskredit. Dies dränge sich aufgrund des Alters des Schulhauses Sophia auf, heisst es in der Botschaft zur Urnenabstimmung, die am Sonntag stattfindet.

Der Gemeinderat schlägt vor, ein Unterdach in das 1927 eingeweihte Gebäude einzubauen. Bis heute habe der Dachstock von der Schule kaum genutzt werden können, da beispielsweise im Winter aufgrund des fehlenden Unterdaches Flugschnee ins Gebäude eindrang. Mit dem geplanten Unterdach werde der Schule die Möglichkeit geboten, den Dachstock als Lagerraum zu nutzen. Neben dem Dach sollen zugleich auch die Fassade und die Dachuntersicht neu gestrichen werden. Das Gebäude werde durch diese Massnahmen künftig besser geschützt, schreibt die Gemeinde weiter.

Die gesamte Aussensanierung kostet rund 350'000. Davon übernimmt die Gebäudeversicherung 150'000 Franken. Für den Restbetrag beantragt der Gemeinderat einen Nachtragskredit. Die Kompetenz für diese nicht budgetierte Ausgabe liege bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Nach der Abstimmung soll umgehend mit der Sanierung begonnen werden.

Schäden in der Höhe 37 Millionen Franken in Ruswil, Buttisholz und Wolhusen

Insgesamt sind in Römerswil aufgrund des Hagels bei der Gebäudeversicherung Luzern rund 600 Meldungen eingegangen, die Schäden betragen laut Sprecher Markus Clerc rund 25 Millionen Franken. Er betont, es handle sich um Schätzungen. «Es wird noch Wochen oder Monate dauern, bis die Schadensumme abschliessend feststeht. Die Abklärungen mit den Spezialisten sind aufwendig.» Die Gebäudeversicherung geht davon aus, dass der Grossteil der Schäden gemeldet wurde. Die Eigentümer haben für die Meldung ein Jahr Zeit.

Insgesamt beträgt die Schadenssumme im Kanton Luzern rund 400 Millionen Franken. Dies gab die Gebäudeversicherung vergangene Woche bekannt. Neben Römerswil sind auch weitere Ortschaften stark betroffen, darunter Ruswil (1000 Fälle, 37 Millionen Franken), Buttisholz (1000 Fälle, 37 Mio.), Wolhusen (700 Fälle, 37 Mio.), Menznau (800 Fälle, 28 Mio.), Sempach (900 Fälle, 25 Mio.) und Neudorf (500 Fälle, 20 Mio.). Dabei handle es sich um Schätzungen, betont Markus Clerc.