100-Personen-Regelung für Clubs und Bars: Der Kanton Luzern folgt dem Nachbarn Zug

Der Kanton Luzern passt die Anzahl erlaubter Personen in Clubs und Bars wieder an. Statt wie bisher 300 sind ab Freitag nur noch 100 Gäste in Gastwirtschaftsbetrieben und bei Veranstaltungen jeweils pro Sektor zugelassen.