Kanton Luzern Innovationen sagen Ammoniak den Kampf an – Luzerner verwenden angesäuerte Gülle Schwefelsäure und Bakterien sollen es richten: Im Kanton Luzern werden Massnahmen erprobt, um die Ammoniak-Emissionen der Landwirtschaft zu senken. Salome Erni 30.06.2021, 05.00 Uhr

Die schweizweit allererste Anlage zur Ansäuerung von Gülle steht auf Ali Niederbergers Hof in Neuenkirch.

Bild: Pius Amrein (Neuenkirch, 24. Juni 2021)

«Chli toxisch» – das ging Landwirt Ali (Alois) Niederberger durch den Kopf, als er das erste Mal davon hörte, Gülle mit Schwefelsäure zu behandeln. Doch seit einem Monat steht eine solche Anlage bei ihm auf dem Holzhof in Neuenkirch und leistet ihren Beitrag für die Umwelt – als erste ihrer Art in der Schweiz.

Bei diesem Pionierprojekt wird der hofeigenen Gülle vollautomatisch Schwefelsäure beigemischt, um den pH-Wert auf 5,5 bis 6 zu senken. Dadurch wird das enthaltene Ammoniak in Ammonium umgewandelt, welches in der Gülle gebunden ist und nicht ausgast. Somit entweichen beim Sammeln, Lagern und Ausbringen der Gülle viel weniger Ammoniak und weniger Methan, was der Natur zugutekommt. Auf Niederbergers Hof sind dazu etwa 10 Tonnen Schwefelsäure pro Jahr nötig, die in einem Tank hinter der Scheune gelagert werden.

Weshalb ist Ammoniak problematisch? Ammoniak ist ein stickstoffhaltiges Gas und entsteht in der Tierhaltung. Dadurch trägt es zur Überdüngung durch Stickstoff bei, was unter anderem Artenverlust und eine höhere Feinstaubbelastung verursacht. Rund zwei Drittel der Stickstoffeinträge kommen über diesen Weg aus der Landwirtschaft, der Rest wird durch Verbrennungsprozesse, unter anderem durch Heizungen oder den Verkehr, verursacht.

Innovation dank Auflagen

Dass die schweizweit erste Anlage zur Produktion von angesäuerter Gülle in Luzern steht, hängt damit zusammen, dass der Kanton die schweizweit strengsten Vorgaben hat. So müssen nach der Realisierung eines landwirtschaftlichen Bauvorhabens – etwa einem neuen Schweinestall –die Emissionen um 20 Prozent niedriger sein als zuvor. Als Niederberger einen grösseren Schweinestall bauen wollte, kam ihm diese Auflage in die Quere. Als Ausweg empfahl ihm die Arnold & Partner AG, Gülletechnik aus Schachen, eine Anlage zur Gülleansäuerung. Damit ist es Niederberger nun möglich, mehr Tiere zu halten als vorher und trotzdem weniger Ammoniak zu emittieren.

Oben der Schwefelsäure-Tank, unten die Gülle: Mit dieser Anlage können die Ammoniak-Emissionen eingedämmt werden. Bild: Pius Amrein (Neuenkirch, 24. Juni 2021)

Niederberger ist stolz auf seinen neuen Stall, doch er bedauert, dass er mit seinem Pionierprojekt nicht von den finanziellen Mitteln des Bundes und des Kantons profitieren konnte. Erst seit diesem Jahr übernehmen sie gemeinsam 75 Prozent der Kosten einer Gülleansäuerungsanlage. Zusätzlich kann von den verbleibenden 25 Prozent ein Teil als zinsloses Darlehen bezogen werden. Eine solche Anlage schlägt mit bis zu 85'000 Franken zu Buche.

Die Neuenkircher Pilotanlage wurde unter der Auflage bewilligt, dass sie von der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) wissenschaftlich begleitet wird. Auch für Niederberger steht die Boden-Gesundheit im Vordergrund: «Für mich ist die gute Begleitung des Projekts absolut entscheidend.»

Wissenschaftlich begleitet

Markus Bucheli, Fachexperte Ammoniak des Kantons Luzern, befürwortet die wissenschaftliche Begleitung ebenfalls. Er hält es für wahrscheinlich, dass sich der Boden durch die angesäuerte und dadurch schwefelhaltige Gülle verändert. Um dies auszugleichen, sei es wohl nötig, etwa einen Drittel mehr Kalk auszubringen. Daneben habe die Ansäuerung aber auch positive Eigenschaften, beispielsweise seien düngende Nährstoffe für die Pflanzen dadurch besser verfügbar, so der Experte.

Bucheli ist der Gülleansäuerung gegenüber positiv eingestellt, denn in Dänemark – wo sie seit Jahren etabliert ist – habe sie bereits zum Senken der Ammoniak-Werte beigetragen. Er hofft, dass das Neuenkircher Pilotprojekt Antworten zum Einsatz in der Schweiz liefert: Wie viel Schwefel bleibt in der Gülle zurück? Welche Auswirkungen hat die Gülle auf den Boden? Wird durch die verbesserte Nährstoffaufnahme weniger Gülle zur Düngung gebraucht?

Bakterien statt Säure

Versuchsweise stand der Anhänger von Vuna in Dierikon. Dort wandelte er Gülle anstelle von menschlichen Fäkalien um. Bild: PD/Nadège de Chambrier (Vuna)

Ganz ohne Säure, aber mit einem ähnlichen Ansatz arbeiten Michael Birrer und das Team der Schötzer Firma Schauer Agrotronic AG. Bei ihrem Verfahren zum Ansäuern von Gülle übernehmen natürlich vorkommende Bodenbakterien die Rolle der Schwefelsäure. Den ersten, einmonatigen Praxistest auf einem Betrieb in Dierikon hat es im Dezember bereits bestanden.

Alles startete damit, dass die Firma Schauer einen Schweinestall entwickelte, wo Kot und Harn getrennt gesammelt werden. «Bereits dadurch werden die Ammoniak-Emissionen stark gesenkt», so Birrer. Doch dies war dem Wirtschaftsingenieur und seinem Team nicht genug. Sie machten sich auf die Suche, wie die getrennten Fäkalien weiteren Nutzen bringen können. An diesem Punkt kam das junge Zürcher Unternehmen Vuna ins Spiel.

Günstig und wartungsfreundlich

Vuna entwickelte eine Klärtoilette, wo ebenfalls Harn und Kot getrennt gesammelt und zu nachhaltigem Pflanzendünger umgewandelt werden. Dieses Prinzip wird für die Landwirtschaft adaptiert, erklärt Birrer. Die Harngülle kommt in einen belüfteten Tank, wo Bakterien das Ammonium in Nitrat umwandeln. Ein pH-Sensor meldet, sobald der Wert genügend tief ist. Dann wird ein Teil der nun sauren Gülle ausgetauscht und das Ganze beginnt von vorne. Der hohe Nitratanteil in der so stabilisierten Gülle verhindert, dass Ammoniak ausgasen kann. Der getrennte Kot kann als Dünger beispielsweise in Form von Kompost oder in der Biogasanlage weiterverwendet werden.

«Die Anlage muss mit den Bodenbakterien angeimpft werden. Läuft sie einmal, reichen zwei jährliche Kontrollen», so Birrer. Somit ist die biologische Ansäuerung der Gülle ein sehr wartungsfreundliches und preiswertes System. Da neben der getrennten Sammlung von Kot und Harn keine weiteren Investitionen getätigt werden müssen, und auch ein bestehendes Güllesilo genutzt werden kann, sei es günstiger als etwa ein Luftwäscher, erklärt der 29-Jährige. Birrer begibt sich nun auf die Suche nach Betrieben in der Zentralschweiz, wo das Verfahren zur Umsetzung kommen soll.