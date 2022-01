Willisau: Neuer Prorektor der Kantonsschule gewählt

Kanton Luzern Kantonsschule Willisau: Tobias Bachmann wird neuer Prorektor Ab August 2022 wird Tobias Bachmann das Prorektor-Amt von Monika Bezler übernehmen, welche pensioniert wird. 31.01.2022, 08.26 Uhr

Tobias Bachmann Bild: PD

Tobias Bachmann wird neuer Prorektor der Kantonsschule Willisau. Er folgt ab August 2022 auf Monika Bezler, welche Ende des Schuljahres in Pension geht. Das schreibt die Kantonsschule in einer Mitteilung. Bachmann ist seit 2006 als Fachlehrer für Wirtschaft und Recht an der Schule beschäftigt, unter anderem engagiert er sich als Klassenlehrer, Fachvorstand und Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen.