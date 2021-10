Tierschutz Luzern fordert Kastrationspflicht bei Katzen

Haustiere Katzenelend: Tierschutz Luzern schlägt Alarm – und fordert eine Kastrationspflicht Der Tierschutz Luzern erhält immer mehr Anfragen in Bezug auf verwilderte Katzen. Die Forderung nach einer Kastrationspflicht müsse jedoch besser durchdacht werden, finden der Kanton und ein Tierarzt. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 21.10.2021, 16.00 Uhr

Katzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. In der Schweiz werden schätzungsweise über 1,3 Millionen von ihnen gehalten, rund 100'000 bis 300'000 Katzen leben jedoch verwildert. Diese sorgen zusammen mit Freigängerkatzen, also jenen die nach draussen dürfen, gemäss den Tierschutzverbänden für viele Jungkatzen, die dann entweder getötet werden oder auf sich selbst gestellt sind und sich wiederum weiter vermehren.

Diese unkontrollierte Vermehrung der Tiere stellt ein Problem dar. Das bestätigt auch der Kanton Luzern. «Insbesondere bei verwilderten Katzen, bei hoher Populationsdichte oder bei Inzucht kann dies zu kranken Tieren führen, zum Beispiel durch Kampf- oder Unfallverletzungen, Infektionskrankheiten oder Parasiten», erklärt Kantonstierarzt Martin Brügger. Konkrete Zahlen, wie sich die Katzenpopulation verändert hat, liegen dem Kanton Luzern nicht vor, da bei diesen Tieren keine Registrierungs- oder Meldepflicht gilt.

Bei Katzen gilt keine Registrierpflicht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Oktober 2021)

Lösung müsse auf nationaler Ebene her

Der Tierschutz Luzern schlägt nun Alarm. Präsidentin Susanna Ineichen sagt: «Wir haben in Bezug auf verwilderte Katzen einen grossen Zuwachs an Anfragen oder Meldungen aus der Bevölkerung.» Diese seien sehr unterschiedlich von «Was können wir selbst tun?» bis hin zu «Ihr seid der Tierschutz, fangen Sie die Tiere ein und bringen Sie diese ins Tierheim». «Wir merken, dass die Problematik des Katzenelends in der Bevölkerung noch zu wenig bekannt ist.»

Der Verband setzt daher auf Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung. Seit 2015 führt er einmal jährlich eine Aktion durch, bei der Besitzerinnen und Besitzer ihre Tiere vergünstigt kastrieren lassen können. In diesem Jahr findet sie im November in der Gemeinde Menznau statt. «Mit gross angelegten Katzenkastrationsaktionen können wir zwar einen Beitrag leisten, die Population entwickelt sich jedoch immer weiter», sagt Ineichen. Der einzige Weg, die Katzenpopulation einzudämmen, ist aus Sicht des Tierschutz Luzern eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. Politisch müsse auf nationaler Ebene eine Lösung angestrebt werden. «Für eine solche Mammutaufgabe fehlen uns jedoch die personellen und finanziellen Ressourcen», sagt Ineichen.

Das Katzenelend wird schon länger in der Politik diskutiert. So lehnte kürzlich der Zürcher Regierungsrat ein Postulat zur Kastrations- und Chip-Pflicht für Freigängerkatzen ab, und auch in anderen Kantonen kamen Vorstösse nicht durch. Auf nationaler Ebene wurde eine Pflicht abgelehnt mit der Begründung, sie gehe zu weit. In Luzern begrüsst der Stadtrat in einer Antwort auf die Interpellation von Lukas Bäurle und Michael Zeier-Rast eine Registrierpflicht, jedoch nicht auf städtischer Ebene für die geschätzten 16'000 Katzen in der Stadt. «Die entsprechenden rechtlichen Grundlagen müssten sinnvollerweise auf nationaler Ebene geschaffen werden», schreibt der Stadtrat.

Auch Tierkliniken spüren das Katzenelend

Im Gegensatz zum Tierschutz sieht der kantonale Veterinärdienst aktuell keine Hinweise, dass sich die Gesamtsituation der Katzen in den letzten Jahren verschlechtert hat. Kantonstierarzt Martin Brügger sagt: «Eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen wäre rein fachlich gesehen durchaus sinnvoll. Hinter die Umsetzbarkeit ist aber ein grosses Fragezeichen zu setzen. Insbesondere in Bezug auf den Ressourcenbedarf oder die Einfangbarkeit.» Eine Kastrationspflicht sei nur in Verbindung mit einer Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht überhaupt denkbar. «Im Weiteren muss auch der ethische Aspekt beachtet werden. Darf einfach gesetzlich darüber bestimmt werden, dass freilebende Tiere kastriert werden?» Zuerst sollen daher weniger einschneidende Massnahmen geprüft werden. «Schon eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht könnte einige Probleme lösen», so Brügger.

Kater Chili wird in der Tierklinik Obergrund in Luzern untersucht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Oktober 2021)

Das Katzenelend hat auch Einfluss auf die Tierarztpraxen. Reto Barmettler, Leiter der Tierklinik Obergrund in Luzern, sagt: «Wir spüren, dass mit Zunahme der Katzenpopulation auch das Katzenelend zunimmt. Derzeit führen wir regelmässig Kastrationen bei herrenlosen Katzen durch, welche meist von engagierten privaten Personen eingefangen werden.» Meist werden die Kosten für den Eingriff geteilt. Ein Nachteil bei der Kastration sei zwar das Narkoserisiko und die Reduktion der genetischen Vielfalt, das Komplikationsrisiko beim Eingriff sei jedoch vor allem bei gesunden Tieren gering.

Aus seiner Sicht müsse das Problem der unkontrollierten Vermehrung von Katzen dringend angegangen werden. Für ihn stehen bei der Kastrationspflicht aber noch zu viele offene Fragen im Raum: «Wer kontrolliert, kastriert und bezahlt? Wer fängt die Tiere ein und bringt diese zum Tierarzt? Wer sanktioniert? Hat der Staat Zutritt auf ein privates Grundstück, um wilde Katzen einzufangen? Und was, wenn sich ein Tierbesitzer gegen die Pflicht wehrt?» Er sagt: «In der Umsetzung muss die Forderung noch besser durchdacht werden.» Auch aus seiner Sicht wäre ein erster Schritt eine Kennzeichnungs- und Registrationspflicht wie bei Hunden.

Beitrag von Tele1 zum Katzenelend:

