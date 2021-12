Luzern: Ansturm auf den Booster, dafür kaum noch Erstimpfungen

Kanton Luzern Kaum mehr Erstimpfungen, dafür Ansturm auf den Booster Die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen im Kanton Luzern ist sehr hoch. Von einer Erstimpfung lässt sich hingegen kaum mehr jemand überzeugen. Ändert sich das mit den neuen 2G-Regeln? Dominik Weingartner 21.12.2021, 05.00 Uhr

Im Kanton Luzern wird so viel geimpft wie seit Monaten nicht mehr. Doch die meisten verspritzten Dosen tragen nicht zu einer höheren Impfquote bei, denn es handelt sich bei den meisten davon um Auffrischungsimpfungen. Am vergangenen Samstag etwa wurden 215 Erst- und 197 Zweitimpfungen durchgeführt. Demgegenüber stehen alleine an diesem Tag 3244 sogenannte Booster-Impfungen.

Die Quote der Erstgeimpften bei den über 12-Jährigen hat sich seit Anfang Dezember denn auch nur um ein Prozent auf 77 Prozent erhöht. Es darf getrost behauptet werden: Wer sich impfen lassen wollte, hat das in der Regel längst getan. Nur vereinzelt ringen sich neue Personen zur Impfung durch. Das hat die Luzerner Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage von Kantonsrat Ferdinand Zehnder (Mitte) zur nationalen Impfwoche von Anfang November konstatiert, die jetzt veröffentlicht wurde. Zwar sei es durchaus möglich gewesen, mit bisher Ungeimpften ins Gespräch zu kommen und Einzelne zu überzeugen, heisst es darin. Aber: «Dies ist mit einem relativ grossen Aufwand verbunden. Jener Teil der Bevölkerung, der grundsätzlich nicht bereit ist, sich impfen zu lassen, konnte trotz aller Werbemassnahmen in der nationalen Impfwoche nicht dazu bewegt werden, sich impfen zu lassen», schreibt die Regierung.

Personalmangel könnte Booster-Impfungen bremsen

Daran haben – zumindest in den ersten Tagen – auch die neusten Massnahmen nichts geändert, die der Bundesrat am Freitag verkündet hat. Seit Montag haben Ungeimpfte und Ungenesene kaum noch Zutritt zu öffentlichen Orten. Wird sich die Impfbereitschaft dadurch erhöhen? «Es ist schwierig abzuschätzen, welchen Einfluss die 2G-Regel auf die Erst- und Zweitimpfungen haben wird», sagt dazu der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf. Er bleibt aber zuversichtlich: «Wir gehen von einer Zunahme aus.»

Anstehen für den Booster: Beim Impfschiff in Luzern stehen die Menschen Schlange. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 19. Dezember 2021)

Weiter hoch bleiben dürfte die Nachfrage nach Booster-Impfungen. Zurzeit verfügen 20,8 Prozent der über 12-Jährigen im Kanton Luzern über die Drittimpfung – die Quote hat sich seit Anfang Dezember mehr als verdoppelt. «Die neue Virusvariante Omikron dürfte zur hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen beitragen», sagt Graf. Sein Departement rechne mit über 200'000 Auffrischungsimpfungen bis Mitte/Ende Februar. Nach aktuellem Kenntnis- und Wissensstand gehe man davon aus, dass diese Nachfrage befriedigt werden könne, so Graf. «Allerdings ist der Gesundheitspersonalmarkt aktuell total ausgetrocknet», sagt der Gesundheitsdirektor. Das Personal könne ein limitierender Faktor sein.

Impfzentren über die Festtage in Betrieb

Die kantonalen Impfzentren in Luzern, Willisau und Hochdorf bleiben auch über die Festtage in Betrieb. Dort ist allerdings eine Anmeldung erforderlich und es wird laut einer Mitteilung des Kantons mit einer hohen Auslastung gerechnet. Geschlossen sind die Impfzentren nur vom 24. bis 26. Dezember und vom 31. Dezember bis 2. Januar. Die dezentralen Impfstandorte sowie das Impfzentrum am Luzerner Kantonsspital bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Möglichst ist die Impfung ohne Anmeldung auf dem Impfschiff beim KKL in Luzern. Dort wird allerdings wie auch in den Impfzentren in Luzern und Hochdorf nur der Moderna-Impfstoff angeboten. Wer sich über die Festtage einen Pfizer/Biontech-Booster holen will, muss einen Termin im Impfzentrum Willisau vereinbaren. Beim Impfschiff warnt der Kanton aufgrund der hohen Nachfrage zudem vor Wartezeiten im Freien.

Kapazitäten ab Januar erhöht

Wegen der hohen Nachfrage nach einem Booster und dem Beginn der Kinderimpfungen erhöht der Kanton ab Januar die Kapazitäten in seinen Impfzentren. Diese werden ab dann bis auf weiteres täglich geöffnet sein. Weiter in Betrieb bleibt auch der Impftruck, der vom 3. bis 15 Januar in Escholzmatt und vom 17. bis 29. Januar in Schüpfheim Halt macht.

Weiter gibt es vom 3. bis 29. Januar in der Mall of Switzerland in Ebikon sowie im Hotel Sonne in Reiden Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung. Allerdings wird auch dort nur Moderna geimpft.