Grabenkampf zwischen kleinen und grosse Security-Firmen

Kleine gegen Grosse: Grabenkampf der Securityfirmen Der Verband der grossen Sicherheitsfirmen und die Gewerkschaft Unia wollen kleinere Betriebe einem Gesamtarbeitsvertrag unterstellen. Dagegen wehren sich die «Kleinen» wie Oliver Müller aus Kriens. Ein Ende des Disputs ist nicht im Sicht – im Gegenteil.

Oliver Müller, Inhaber und Geschäftsführer einer kleinen Securityfirma in Kriens, zeigt Fahrzeug und Ausrüstung. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 18.11.2021)

Oliver Müller zeigt stolz seinen Van. «Das Fahrzeug ist praktisch gleich ausgerüstet wie eines der Polizei», sagt der Inhaber und Geschäftsführer der OSD Sicherheitsdienste Schweiz GmbH. Zum Beweis öffnet er die Heckklappe. In Schubladen liegen: Warnwesten, Pylonen, Defibrillator, Erste-Hilfe-Koffer, Taschenlampen. Müller hat unsere Zeitung zum Gespräch in seine Firma nach Kriens eingeladen. Grund war ein Artikel über einheitliche Standards in der Sicherheitsbranche, die nach erfolglosen Bestrebungen auf Bundesebene und über ein Konkordat auf Kantonsebene in weite Ferne gerückt sind.