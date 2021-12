Grosse Sorgen an Luzerner Schulen wegen Corona

Kanton Luzern Kommt es zum Fiasko? Rückkehr in die Klassenzimmer bereitet grosse Sorgen – es bleibt aber beim Schulstart am 3. Januar Selten war das Ende der Schulferien mit so vielen Unsicherheiten verbunden wie jetzt. Es ist nicht einmal klar, wie viele Lehrpersonen am Montag arbeiten können. Der Kanton Luzern hat die Lage neu beurteilt – und kommt zu einem klaren Schluss. Christian Glaus Jetzt kommentieren 30.12.2021, 16.38 Uhr

Und wieder ist da dieses mulmige Gefühl. Was passiert, wenn die tausenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen nach den Weihnachtsferien in die Klassenzimmer zurückkehren?

Eigentlich kann man das schon jetzt abschätzen: Nach den Sommer- und den Herbstferien schnellten die Fallzahlen jeweils mit kurzer Verzögerung in die Höhe. Das dürfte nun mit der neuen Virusvariante Omikron nicht anders sein, allenfalls aber noch ausgeprägter. Omikron ist nicht nur ansteckender, sondern auch mit verschärften Quarantänevorschriften verbunden.

Es bleibt dabei: Am 3. Januar beginnt der Unterricht an den Luzerner Schulen – mit Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Symbolbild: Nicolas Armer/Keystone

«Es wird noch schwieriger»

In den Schulleitungen macht man sich Sorgen. Einzelne Personen sprechen gegenüber unserer Zeitung von «einem drohenden Fiasko». Schon die Zeit zwischen Herbst- und Weihnachtsferien war eine grosse Herausforderung. Wegen der vielen Fälle hatten die Schulleitungen Mühe, genügend Aushilfen zu finden und so den Präsenzunterricht aufrecht zu halten. «Für die Lehrpersonen und Schulleitungen werden die nächsten Wochen schwieriger als vor den Weihnachten», sagt Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands, voller Sorge. Wie viele Lehrpersonen derzeit in Quarantäne oder Isolation sind, ist ihm nicht bekannt. Auch der Kanton verfügt über keine entsprechenden Daten, wie dieser auf Anfrage erklärt.

Messerli sagt, sein Verband habe sich beim Kanton dafür eingesetzt, dass die Kinder und Jugendlichen, wie in anderen Kantonen, länger nicht in den Schulhäusern sind. Dadurch hätten mögliche Infektionen, die während den Festtagen erfolgten, noch rechtzeitig erkannt werden können, sodass das Coronavirus nicht in die Schulen eingeschleppt wird. Messerli:

«Leider haben wir beim Kanton kein Gehör gefunden. Wir wissen auch nicht, wie ein Notfallplan aussieht.»

Einig scheinen sich die verschiedenen Player in der Volksschule darin zu sein, dass es nun zu spät ist, um die Ferien zu verlängern. Die Eltern bräuchten genügend Vorlauf, um sich organisieren zu können, findet nicht nur Alex Messerli. Ähnlich äussern sich auch die Stadtluzerner Rektorin Vreni Völkle und der Emmer Bildungsdirektor Brahim Aakti. Der SP-Gemeinderat sagt: «Schulschliessungen würden zwar den Schutz vor Ansteckungen erhöhen, gleichzeitig aber anderweitige Probleme nach sich ziehen.» Die Schule habe einen Bildungs- und Betreuungsauftrag, den sie wahrnehmen müsse. Tagesstrukturen etwa müssten weiterhin angeboten werden. «Dort käme es zu einer noch stärkeren Durchmischung der Kinder, als wenn sie in ihren Klassen unterrichtet werden.»

Der Krienser Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP) findet, eine Verlängerung der Ferien um eine Woche «würde kaum viel bringen». Wichtig sei, dass die geltenden Schutzmassnahmen eingehalten werden. Die positive Wirkung der Maskenpflicht ab der 1. Klasse betonen alle angefragten Personen.

Wie viele Lehrpersonen müssen am Montag zu Hause bleiben?

Dem kommenden Montag blickt Rektorin Vreni Völkle «angespannt» entgegen. Dies auch deshalb, weil sie noch keine Übersicht habe über die Anzahl Lehrpersonen und Kinder in Isolation oder Quarantäne. «Es ist denkbar, dass die Schulleitungen sehr kurzfristig Mitteilungen von ausfallenden Lehrpersonen erhalten.» Stellvertretungen zu organisieren, sei schwierig.

Dass die Verunsicherung an den Schulen gross ist, zeigt die Stellungnahme von Regula Huber, Leiterin Kommunikation beim kantonalen Bildungs- und Kulturdepartement. Auf Anfrage schreibt sie: «Der Wunsch nach Ferienverlängerung wurde nochmals in die Lagebeurteilung aufgenommen.» Aus pandemischer Sicht und in Abwägung zum Aufwand von Betreuung und Fernunterricht für die Kinder ergebe sich jedoch kein grosser Nutzen. Zudem sei die Gefahr ungeschützter Treffen «einfach noch grösser», so Huber. «Deshalb bleibt es beim Schulstart am 3. Januar.» Huber ruft die Eltern dazu auf, ihre Kinder – auch ohne Symptome – vor dem ersten Schultag zu testen. «Auch damit können grössere Ausbrüche und Quarantäneanordnungen verhindert werden.»

Bis zu 48'000 Kinder werden getestet

An den Schulen hingegen werden die flächendeckenden Reihentests ab der 1. Klasse erst in der zweiten Woche nach den Ferien per 10. Januar eingeführt. Grund ist, dass die Lehrpersonen und Schulleitungen zuvor instruiert werden. Die Reihentests hatten teils zu Problemen geführt. Nun steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die für diese Tests in Frage kommen, auf einen Schlag von rund 16'000 auf über 48'000. Das Testen im grossen Volumen müsse funktionieren, sagt Verbandspräsident Alex Messerli. Klare Erwartungen äussert der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht: «Die Kapazität des Labors muss so angepasst werden, damit die Resultate der getesteten Pools innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden können.»

