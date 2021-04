Kanton Luzern Kommt jetzt der grosse Impfschub? Gesundheitsdirektor Graf stellt bis zu 5000 Impfungen pro Tag in Aussicht Seit Montag wird auch in Willisau geimpft, bald sollen die Apotheken hinzukommen. Doch die Luzerner Impfkampagne hängt stark von der Zuverlässigkeit der Lieferungen der Impfstoff-Hersteller ab. Dominik Weingartner 27.04.2021, 17.50 Uhr

Im Impfzentrum Willisau kommt der Impfstoff von «Pfizer» zur Anwendung. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 21. April 2021)

Seit dieser Woche wird nicht mehr nur in Luzern, sondern auch in Willisau geimpft. Am Montag hat der Kanton dort sein zweites grosses Impfzentrum in Betrieb genommen. «Der erste Betriebstag am Impfzentrum Willisau verlief sehr gut und ohne Probleme», bilanziert Gesundheitsdirektor Guido Graf. Am ersten Tag seien rund 350 Impfungen vorgenommen worden, von Dienstag bis Samstag sollen pro Tag rund 500 Personen geimpft werden, so Graf. «Im Anschluss werden die Impfkapazitäten auf bis zu 1000 Impfungen täglich ausgeweitet – vorausgesetzt, dem Kanton Luzern steht der notwendige Impfstoff zur Verfügung», sagt der Gesundheitsdirektor. Vergangene Woche hatte der Kanton noch geplant, am Starttag 500 Personen und ab dann 1000 Personen pro Tag zu impfen.

Die Frage der Verfügbarkeit ist entscheidend, denn jetzt beginnt die Phase, für die der Kanton in den vergangenen Wochen einen Temposchub bei den Impfungen in Aussicht gestellt hat. Guido Graf sagt zu den Impfdosenlieferungen:

«Wir erwarten die nächste Lieferung von Moderna Ende dieser Woche.»

Und weiter. «Wir gehen von 24'000 Moderna-Impfdosen aus. Vom Pfizer-Impfstoff erhalten wir wöchentlich 5000 bis 6000 Impfdosen.»

Kapazität kann erhöht werden

Dass die in Aussicht gestellten Lieferungen von Moderna mit Vorsicht zu geniessen sind, wurde der Schweizer Bevölkerung vergangene Woche schmerzlich vor Augen geführt, als der Hersteller seine angekündigte Lieferung von 350'000 Dosen auf 70'000 reduzierte. Anders sieht es beim Impfstoff von Pfizer aus, der zuverlässig eintrifft, jedoch in kleineren Mengen.

Der Pfizer-Impfstoff kommt in Willisau zum Einsatz. Dort gebe aus «auf absehbare Zeit genügend Impfstoff», sagt Graf. In Luzern, wo Moderna verimpft wird, werde sicher noch bis und mit Sonntag geimpft. «Falls Ende dieser Woche kein neuer Impfstoff im Kanton Luzern eintrifft, könnten ‹nur› die für nächste Woche geplanten Zweitimpfungen durchgeführt werden. Erstimpfungen wären dann nächste Woche nicht möglich», sagt der Gesundheitsdirektor.

In der vergangenen Woche wurden im Kanton Luzern laut offiziellen Statistiken total 13'873 Impfungen durchgeführt. Das sind im Schnitt 1982 pro Tag. Guido Graf stellt eine drastische Erhöhung dieser Zahl in Aussicht. In den Impfzentren sollen täglich zwischen 3000 und 4000 Personen geimpft werden, sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht. «Die Zahl der Impfungen hängt von der Betriebszeit ab; momentan wird in einem Einschichtbetrieb gearbeitet. Die Zahl der Verimpfungen kann in den kantonalen Impfzentren im Bedarfsfall also noch ausgedehnt werden», sagt Graf. Alles hänge aber von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab.

19 Prozent der Erwachsenen haben eine Erstimpfung

Weitere Impfungen werden in ausgewählten Arztpraxen vorgenommen, «dies ist auch für die Luzerner Apotheken in Planung», so Graf. «Summa summarum können im Kanton Luzern somit täglich rund 4000 bis 5000 Personen geimpft werden.» Im Verlauf des Mais soll zudem die Impfung für die Kategorie «übrige Bevölkerung» zugänglich gemacht werden, so wie dies bereits andere Kantone machen. «Die Vergabe der Impftermine für die übrige Bevölkerung erfolgt absteigend nach dem Alter, weil das Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung mit absteigendem Alter sinkt», sagt Graf.

Insgesamt haben 19,1 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner ab 16 Jahren eine Erstimpfung erhalten. 12,2 Prozent haben eine Zweitimpfung. Insgesamt sind im Kanton Luzern 107'966 Dosen verimpft worden.