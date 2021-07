Luzerner Lehrstellenbörse vermittelt erfolgreich Lehrstellen

Kanton Luzern Lehrstellenbörse des Gewerbeverbands wird rege genutzt Der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) schuf im Mai 2021 mit seiner Online-Plattform eine Möglichkeit, noch offene Lehrstellen schnell zu besetzen. Eine Befragung zeigt nun den Erfolg der Plattform. 28.07.2021, 11.05 Uhr

In regelmässigen Abständen führte der KGL im Mai und Juni Lehrstellenbörsen durch, um möglichst viele Lehrverträge für den Sommer 2021 zu vermitteln. Über 200 Schülerinnen und Schüler registrierten sich in der Folge auf der Plattform, 168 Vorstellungsgespräche konnten durchgeführt werden. Die Reaktionen der beteiligten Betriebe seien durchwegs positiv, so der Gewerbeverband in einer Medienmitteilung.