Kanton Luzern Lob für die Ziele, Kritik an den Massnahmen: So reagieren die Parteien auf den Gleichstellungsbericht der Regierung Der Kanton Luzern will Gleichstellungspolitik betreiben und hat hierfür einen Planungsbericht ausgearbeitet. Am Donnerstag lief die Vernehmlassungsfrist ab. Livia Fischer Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Stadt Luzern demonstrieren Frauen am Streiktag für Gleichstellung in allen Lebensbereichen. Am gleichen Tag hat die Regierung den Gleichstellungsbericht veröffentlicht. Bild: Keystone (Luzern, 14. Juni 2021)

Die wirtschaftliche Autonomie fördern, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ermöglichen, vielfältigere Ausbildungs- und Berufsverläufe bieten, eine Signalwirkung des Kantons als Arbeitgeber erzielen und die Bevölkerungssicherheit verbessern – so will die Luzerner Exekutive die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie LGBTI-Personen (lesbische, schwule, bisexuelle, trans und intergeschlechtliche Menschen) erreichen. Festgehalten sind die fünf Ziele in einem entsprechenden Planungsbericht, den die Regierung anlässlich des diesjährigen Frauenstreiks am 14. Juni veröffentlicht und in die Vernehmlassung gegeben hat. Deren Frist ist am Donnerstag abgelaufen.

Die Stellungnahmen zeichnen ein klares Bild: Dass die Luzerner Regierung Gleichstellungspolitik machen will, kommt bei den Parteien gut an. Das grösste Lob kommt von der grössten Partei, der Mitte: Sie gab eine Stellungnahme ohne Bemerkungen ab, ist also mit den vom Kanton ausgearbeiteten Massnahmen vollkommen einverstanden. Zu diesen gehören etwa regelmässig Kurse für Lohnverhandlungen für Frauen, die Prüfung eines vereinfachten Verfahrens für die Vornamensänderung für trans Personen, Weiterbildungen zur sexuellen und sexistischen Belästigung am Arbeitsplatz sowie die Datenerfassung LGBTI-feindlicher Gewalttaten.

SVP will moderne Familienbilder nicht fördern

Kritik gibt es dennoch. Zu den Lohnverhandlungskursen für Frauen schreibt die FDP Kanton Luzern etwa: «Kurse dieser Art können Mehrwert generieren, jedoch bezweifeln wir, dass dies eine Aufgabe ist, die der Staat wahrnehmen sollte.» Überhaupt finden die Liberalen, dass alle Massnahmen nur da eingesetzt werden sollen, wo sie für alle Betroffenen mehrwertstiftend seien. Punkto Massnahmen, um eine Signalwirkung der kantonalen Verwaltung zur Förderung der Gleichstellung zu erreichen, heisst das: «Eine einseitige Ausrichtung auf Arbeitnehmende wäre zu kurz gedacht und wenig verantwortlich gegenüber den Steuerzahlern.»

Die SVP Kanton Luzern appelliert in ihrer Stellungnahme mehrfach an ein «sinnvolles Kosten-Nutzen-Verhältnis». In Bezug auf die Sensibilisierung und Information von Fach- und Beratungspersonen zu Gleichstellungsthemen vertritt sie die Meinung, dass andere Familienbilder als das traditionelle zwar akzeptiert, «aber nicht noch zusätzlich gefördert werden» sollen. Geht es um die Signalwirkung des Kantons, schreibt die Volkspartei: «30 Prozent Frauen in Kaderpositionen wären toll, dies soll jedoch nicht erzwungen werden» und ein spezifisches Mentoringprogramm für LGBTI-Personen lehnt sie ab. Ebenso ist die SVP gegen einen «allfälligen Aufbau von zusätzlichen Stellen» und eine «Verbürokratisierung durch neue Gesetze und Verordnungen».

Auch die GLP hat mehrere Anliegen formuliert. So wünscht sie beispielsweise, dass der Kanton ein Gesetz erarbeitet, das die Kinderbetreuung regelt. Einen Schritt weiter als geplant soll die Regierung auch punkto Sensibilisierung und Information gehen – dies allein genüge nämlich nicht. Die Grünliberalen fordern, dass Ausbildungen rund um das Wissen im Umgang mit LGBTI-Menschen in die Berufswelt eingebaut werden.

Verbindlichere Massnahmen und mehr Ressourcen

Die umfassendsten Rückmeldungen kommen von Grünen und SP. Beide Parteien finden: Viele Massnahmen sind zu wenig verbindlich, die Ressourcen zu knapp bemessen. So halten die Grünen etwa fest, dass es die Fachstelle für Gleichstellungsfragen wieder «eigenständig und mit ausreichend Personal» brauche. Dort sollen Themen wie sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz behandelt werden. Auch die SP sieht eine interdepartementale Koordinationsstelle für die Sensibilisierung für Geschlechterrollen und Anliegen der LGBTI-Community als ein Muss. Und: «Nach den Sparmassnahmen muss im Bereich häusliche Gewalt nun wieder Aufbauarbeit geleistet werden.» In diesem Punkt beantragen die Grünen, dass die Beratungszeiten der Opferberatungsstelle ausgeweitet werden.

Die SP ist die einzige Partei, die nicht alle Massnahmen als geeignet oder mehrheitlich geeignet bewertet. Ihr greifen jene im Wirtschaftsbereich zu kurz. So vermissen die Sozialdemokraten konkrete Massnahmen zur Armutsbekämpfung «wie Familienergänzungsleistungen, die Aufwertung von Care-Arbeit und endlich Lohngleichheit». Schliesslich seien gerade Frauen überdurchschnittlich davon betroffen. In Ergänzung fordern sie, dass die Arbeit der Fach- und Dachorganisationen seitens Kantons finanziell unterstützt wird, der Kanton enger mit den Mitunterzeichner-Gemeinden der Charta für Lohngleichheit zusammenarbeitet, das Gleichstellungsgesetz um die Aspekte Genderidentität und sexuelle Orientierung ergänzt sowie ein generelles Antidiskriminierungsgesetz geprüft wird.