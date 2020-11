Kanton Luzern Luzerner Kulturlandinitiativen werden klar abgelehnt +++ Hauchdünnes Ja zum Gegenvorschlag Soll unverbautes Kulturland besser geschützt werden? Die beiden Initiativen hatten keine Chance. Knapp bewilligt wurde vom Stimmvolk jedoch der Gegenvorschlag. Flurina Valsecchi 29.11.2020, 14.16 Uhr

Ein Mähdrescher bei der Weizenernte. Bild: Pius Amrein (Schötz, 20. Juli 2020)

Die Luzerner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger lehnen die kantonale Verfassungsinitiative «Luzerner Kulturlandschaft» mit einem deutlichen Nein von 67,74 Prozent ab. Ebenfalls ohne Chance war die entsprechende Gesetzesinitiative. Hier beträgt der Nein-Anteil deutliche 67,6 Prozent.

Anders sieht das Resultat bei Gegenentwurf aus: Dieser erreicht eine ganz knappe Mehrheit mit einem Ja-Anteil von 50,41 . Die Vorlage ist somit angenommen.



Deutlich Ja zum Gegenvorschlag sagt die Stadt Luzern mit 56,03 Prozent, die Gesetzesinitiative hingegen hat auch in der Stadt keine Chance (48,64 Prozent Ja).

Bei der Stichfrage, die nun nicht mehr relevant ist, hatte der Gegenentwurf deutlich die Nase vorn. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 44 Prozent.

Die Verfassungsinitiative will erreichen, dass der Boden haushälterischer genutzt und die Zersiedelung eingedämmt wird. Die zweite Initiative will auf Gesetzesstufe die Forderungen umsetzen. Demnach müssten etwa Fruchtfolgeflächen in den Zonenplänen der Gemeinden klar erkenntlich eingetragen werden. Landwirtschaftliche Nutzflächen seien grösstmöglich, Fruchtfolgeflächen grundsätzlich vollumfänglich zu erhalten. Mit dem Gegenvorschlag will die Regierung die Forderungen der Gesetzesinitiative abschwächen.

Die Reaktionen zu den Abstimmungsresultaten folgen demnächst.