Luzerner Psychiatrie: Neuer Präsident gewählt

Kanton Luzern Luzerner Psychiatrie: Ehemaliger Kantonsrat ist neuer Präsident Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat per 1. Januar 2022 die Mitglieder des Spitalrats der Luzerner Psychiatrie (Lups) wiedergewählt. Der bisherige Spitalrat Jürg Meyer ist zum neuen Präsidenten gewählt worden, er folgt auf den per Ende 2021 zurücktretenden Hans Schärli. 01.12.2021, 11.13 Uhr

Der neue Präsident Jürg Meyer. Bild: PD

Der Luzerner Regierungsrat hat den Spitalrat der Luzerner Psychiatrie (Lups) wiedergewählt. Der bisherige Spitalrat Jürg Meyer wurde zum neuen Präsidenten gewählt, der ehemalige Kantonsrat ersetzt Hans Schärli, der per Ende 2021 aus dem Spitalrat austritt. Neu im Rat ist zudem Anita Heggli, die gelernte Pflegefachfrau war unter anderem Leiterin Pflege am Kantonsspital Nidwalden und übernimmt ab dem 1. Januar 2022 den Sitz der scheidenden Spitalrätin Dora Bremgartner. Das schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung.