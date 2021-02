Kanton Luzern Maskenpflicht ab der 5. Klasse: Die Primar- und Sekundarschulen starten nach den Ferien definitiv im Präsenzunterricht In Luzerner Schulen wird nach den Ferien im Präsenzunterricht gestartet. Zudem gilt neu eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Pascal Linder 17.02.2021, 16.21 Uhr

Das Schulhaus Maihof in der Stadt Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Januar 2021)

Das Bildungs- und Kulturdepartement hat am Mittwoch entschieden, mit den 1. bis 6. Klassen der Gymnasien und den weiteren Schulen auf der Sekundarstufe ll (Mittel- und Berufsfachschulen) nach den Fasnachtsferien definitiv im Präsenzunterricht zu starten. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Die bisherigen Schutzkonzepte würden dabei bestehen bleiben. Die Primarschulen und Sekundarschulen bleiben nach wie vor im vollständigen Präsenzunterricht, heisst es weiter. Auf präventive Massentests an Schulen werde verzichtet.