Schwerpunkt

Erneuter Appell des Bundesrats wegen der steigenden Corona-Fallzahlen: Wiederholt sich die Geschichte?

Der Bundesrat verzichtet trotz der stark steigenden Fallzahlen vorderhand darauf, das Zepter wieder in die Hand zu nehmen. In ihrem Tonfall erinnert Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga aber erstmals wieder an den März.