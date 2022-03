Corona: Luzerner Covid-Verordnung bleibt vorerst in Kraft

Kanton Luzern Maskenpflicht in Spitälern bleibt – Regierung entscheidet am Dienstag, wie es weitergeht Am Freitag enden die Pandemiemassnahmen des Bundes. Ab sofort sind die Kantone in der Verantwortung. In Luzern entscheidet die Regierung kommende Woche, wie es weitergeht. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 31.03.2022, 16.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Luzerner Kantonsspital behält seine Coronamassnahmen bei. Bild: Patrick Hürlimann

Am Freitag kehrt die Schweiz nach etwas mehr als zwei Jahren Pandemie zurück in die sogenannte «normale Lage». Alle Massnahmen des Bundes sind aufgehoben, allen voran die Maskentragepflicht im öffentlichen Verkehr und die Pflicht, sich nach einer Corona-Infektion zu isolieren. Und: Ab sofort sind die Kantone für die Bekämpfung der Pandemie zuständig.

Das Virus zirkuliert noch immer kräftig in der Luzerner Bevölkerung, auch wenn die Zahlen rückläufig sind. Im Kanton Luzern liegen 63 Personen mit oder wegen Corona im Spital. Es stellt sich die Frage: Wie wird sich der Regierungsrat nach dem Auslaufen der Bundesmassnahmen verhalten?

Was passiert mit dem kantonalen Führungsstab?

Vorerst ändert sich nichts. Die kantonale Covid-Verordnung bleibt bis mindestens kommenden Dienstag in Kraft. An diesem Tag entscheidet die Luzerner Regierung, wie mit den kantonalen Massnahmen weiter verfahren werden soll, teilt das zuständige Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) auf Anfrage mit. An der gleichen Sitzung berät der Regierungsrat, ob er die wegen Corona ausgerufene Notlage weiterführt. Die Ausrufung vor rund zwei Jahren hatte zur Folge, dass der kantonale Führungsstab zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt worden ist.

Klar ist bereits jetzt, dass es im Gesundheitsbereich weiterhin Massnahmen geben wird. Die Maskenpflicht in diesem Bereich wurde bislang vom Bund verordnet. Da dies nun nicht mehr der Fall ist, habe man gemeinsam mit den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Empfehlungen diskutiert, heisst es beim GSD. «So ist es beispielsweise in der aktuellen epidemiologischen Situation weiterhin sinnvoll, Hygiene- und Abstandsregeln beizubehalten, in Innenräumen eine Hygienemaske zu tragen oder Ausbruchsuntersuchungen in sozialmedizinischen Institutionen durchzuführen.»

Kantonsspital behält Massnahmen bei

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) will seine bisherigen Coronaregeln vorderhand beibehalten. In den Spitälern des Luks sei die Belastung durch mit Covid-19 infizierte Patientinnen und Patienten noch immer spürbar, schreibt das Luks in einer Mitteilung vom Donnerstag.

«Insbesondere auf den Bettenstationen führen die Isolation der betroffenen Personen sowie der krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbeitenden zu Einschränkungen des Betriebs.»

Auf Anfrage heisst es, zwar seien die covidbedingten Ausfälle beim Personal rückläufig, aber die Einsatzplanung bleibe anspruchsvoll.

Am Luks gilt nun weiterhin eine Maskentragepflicht für Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zudem besteht weiterhin eine Besuchseinschränkung für Patientinnen und Patienten, die stationär behandelt werden. Diese dürfen zwei Besuchspersonen pro Tag empfangen, allerdings ohne Zeitbeschränkung. Zudem hält das Luks die Isolierstation für Covid-Patientinnen und Patienten aufrecht.

Für die Maskentragepflicht braucht das Luks keine gesetzliche Grundlage, wie das GSD auf Anfrage bestätigt. Die Gesundheitsinstitutionen könnten diese «im Rahmen der allgemeinen Hygiene- und Schutzmassnahmen auf der Basis ihrer Hausordnung» verfügen.

Empfehlung für Heime

Das gilt auch für die Luzerner Heime. Nadja Rohrer, im Vorstand des Heimverbands Curaviva zuständig für die Kommunikation, sagt auf Anfrage: «Die fachlichen Empfehlungen seitens Kanton sind noch nicht offiziell veröffentlicht. Bis zu der offiziellen Bekanntgabe hat die Dienststelle Soziales und Gesellschaft eine Empfehlung erlassen, die aktuellen betrieblichen Schutzmassnahmen beizubehalten.»

Zur Frage, ob die Heime infizierte Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin isolieren werden, sagt Rohrer: «Wie auch bei anderen Krankheitsbildern, beachten wir global, dass gesunde Bewohnende möglichst nicht in Kontakt treten mit Bewohnenden jeglicher Art einer symptomatischen Entwicklung, welche ansteckend für die anderen vulnerablen Personen sein könnte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen