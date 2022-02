Luzern: Mehrere Autounfälle übers Wochenende – Frau im Spital

Kanton Luzern Mehrere Autounfälle übers Wochenende: Mann fährt in Blumenstand ++ 82-Jährige nach Auffahrkollision im Spital Seit Freitag ereigneten sich im Kanton Luzern mehrere Verkehrsunfälle. In Emmenbrücke fuhr ein Mann mit dem Auto in einen Verkaufsstand eines Blumengeschäftes. Dabei wurde niemand verletzt. 21.02.2022, 11.55 Uhr

Zwischen Ruswil und Hellbühl (Höhe Ziswil) kam es am Freitagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, konnte eine 82-jährige Lenkerin bei einem Fussgängerstreifen ihr Auto nicht mehr abbremsen und fuhr in das Heck eines stehenden Fahrzeugs. Die Frau wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich total auf 15’000 Franken.

Das Auto fuhr in das Heck des stehenden Fahrzeugs. Bild: Luzerner Polizei

Auto fährt in Outdoor-Verkaufsstand

In Emmenbrücke fuhr am Freitagnachmittag ein 47-jähriger Mann mit seinem Auto an der Rothenburgstrasse in einen Outdoor-Verkaufsstand eines Blumengeschäftes. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei 15’000 Franken. Im Einsatz stand die Feuerwehr Emmen, welche den Unterstand stabilisieren musste. Gemäss ersten Abklärungen der Luzerner Polizei wollte der Mann sein Auto einparkieren und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Unterstand musste durch die Feuerwehr stabilisiert werden. Bild: Luzerner Polizei

Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug auf Autobahneinfahrt

Ein 31-jähriger Mann verlor am Sonntagmittag auf der Autobahnauffahrt A14 in Richtung Zug die Kontrolle über sein Auto. In einer Rechtskurve kam er von der Strasse ab und durchschlug mit dem Auto einen Wildschutzzaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 30’000 Franken. (pw)