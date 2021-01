Kanton Luzern Michèle Graber tritt als Kantonsrätin ab und blickt zurück auf die Anfänge der Grünliberalen: «Wir mussten uns alles von Grund auf erarbeiten» Sie gehörte zur Pioniergeneration der Grünliberalen im Kanton Luzern und prägte die Kantonsratsfraktion jahrelang als Präsidentin. Nun beendet Michèle Graber ihre Karriere als Kantonsrätin. Dominik Weingartner 21.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michèle Graber tritt als Kantonsrätin zurück. Dominik Wunderli (Luzern, 20. Januar 2021)

Nach zehn Jahren ist Schluss: Michèle Graber tritt aus dem Kantonsrat zurück. Die grünliberale Politikerin aus Udligenswil begründet ihren Rückzug mit der gestiegenen beruflichen Belastung. Aus dem gleichen Grund hat die 55-Jährige bereits im November das Präsidium des Gemeindeverbands Luzern Plus abgegeben.

Die Mehrbelastung im Job ist unter anderem der Pandemie geschuldet, wie Graber sagt. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Überbetriebliches Kurszentrum für Dentalassisteninnen und Dentalassistenten und muss die Ausbildung organisieren. «Letztes Jahr gab es immer wieder neue Vorgaben wegen Corona, auf die wir reagieren mussten. Zudem mussten wir aus dem Nichts ein Online-System für die Kurse aufbauen», so Graber. Pro Monat habe sie rund 40 Überstunden geleistet. Da bleibt wenig Zeit für Politik. «Ich gebe immer 100 Prozent und habe einen hohen Anspruch an meine Leistung», sagt sie. Was hinzukommt:

«Nach zehn Jahren ist es auch in Ordnung, wenn neue Kräfte nachrücken.»

Grabers Nachfolgerin im Kantonsrat wird die Co-Präsidentin der Kantonalpartei, Riccarda Schaller aus Malters.

Grünliberale Greenhorns im Kantonsrat

Michèle Graber ist Teil der grünliberalen Pioniergeneration im Kanton Luzern. Politisiert wurde sie unter anderem bei einer Weiterbildung zum Executive Master of Business Administration an der Hochschule St.Gallen bei Franz Jäger. Graber bezeichnet den umtriebigen Ökonomen und langjährigen LdU-Nationalrat als «Vollblutpolitiker», bei dem sie «eine volkswirtschaftliche Bildung geniessen durfte». Wenig überraschend für eine GLP-Politikerin ist auch die Ökologie ein wichtiges Thema für Graber. «Die Grünliberalen sind die einzige Partei, die ökologische Themen wirtschaftsliberal angeht», sagt sie.

2011 gelang den Grünliberalen der Sprung in den Luzerner Kantonsrat. Auf Anhieb erreichten sie die Fraktionsstärke. «Wir waren sechs Leute, voller Illusionen und Lösungsansätze, hatten aber keine Ahnung von den Abläufen und Gepflogenheiten im Kantonsrat», blickt Graber auf die damalige Zeit zurück. «Wir mussten uns alles von Grund auf erarbeiten.» Speziell in Erinnerung geblieben ist Graber ihr erster Redebeitrag im Parlament. Sie war die erste grünliberale Politikerin, die im Luzerner Kantonsrat sprach. «Es ging um die Jahresrechnung. Es war – anders als im Normalbetrieb – mucksmäuschenstill im Saal. Alle waren gespannt, wie sich diese Grünliberalen nun präsentieren», erzählt sie.

Bedingt zufrieden mit der Luzerner Finanzpolitik

Mittlerweile sind die Grünliberalen ein fester Bestandteil der Luzerner Politlandschaft. «Wir haben unser Profil geschärft, sind sowohl als ökologisch-, gesellschafts- als auch wirtschaftsliberale Partei etabliert», sagt Graber. Als kleine Partei sei es schwierig, sich durchzusetzen. «Wir sind schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt worden. Auf uns hat niemand gewartet.» Aber mit Geduld und Ausdauer könne man durchaus etwas verändern. Als Beispiel nennt sie die Digitalisierung des Ratsbetriebs.

«Wir waren die erste Partei, die alles digital gemacht hat und gesagt hat, wir brauchen die Vorstösse nicht in Papierform.»

Zunächst war die GLP mit dieser Haltung allein, mittlerweile arbeitet der gesamte Kantonsrat digital.

Michèle Graber an ihrem Arbeitsort an der Industriestrasse.

Dominik Wunderli (Luzern, 20. Januar 2021)

Als Mitglied der Planungs- und Finanzkommission hat sich Graber im Kantonsrat viel mit der Finanzpolitik auseinandergesetzt. Diese stand in den vergangenen Jahren wiederholt im Fokus, Steuersenkungen und Sparpakete prägten die Debatte. «Ich finde es gut, dass der Kanton wieder mehr investiert», sagt Graber. Das sei das «A und O für die Zukunft». Nicht glücklich ist sie hingegen mit der Ausgestaltung der Schuldenbremse: «Ohne die Ausschüttungen der Nationalbank und der Dividende der Kantonalbank hätten wir ein finanzielles Desaster.»

Und jetzt der Rücktritt. Es ist für Michèle Graber ein Abschied aus der aktiven Politik. Ob dieser definitiv erfolgt, will sie nicht sagen. Bei den Nationalratswahlen 2019 landete sie auf dem ersten Ersatzplatz. In Bern politisiert Grabers Lebenspartner Roland Fischer für die Luzerner Grünliberalen im Nationalrat. Sie würde also aus erster Hand erfahren, wenn ein Sitz in Bern frei würde. Michèle Graber betont aber lachend: «Ein Rücktritt von Roland Fischer ist absolut nicht geplant.»