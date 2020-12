Kanton Luzern Mister Volksschulbildung Charles Vincent verabschiedet sich nach drei Jahrzehnten Während 34 Jahren hat Charles Vincent die Volksschule im Kanton Luzern und darüber hinaus geprägt. Zum Abschied äussert sich der Dienststellenleiter zu den Entwicklungen der letzten Jahre, zur Gefahr der Individualisierung und zu seinem speziellen Musikgeschmack. Roseline Troxler 19.12.2020, 05.00 Uhr

Eigentlich habe er nur drei, vier Jahre bleiben wollen, meint Charles Vincent und lacht. Geworden sind es fast 35. Vincent hat als Leiter der Dienststelle Volksschulbildung die Luzerner Schulen geprägt, zig Entwicklungsprojekte aufgegleist und umgesetzt. Noch stapeln sich die Akten in seinem Büro an der Kellerstrasse in Luzern. «Zwischen Weihnachten und Neujahr wird aufgeräumt», betont Vincent. Der bald 65-Jährige gibt den Stab Ende Jahr an seinen Nachfolger Aldo Magno weiter.



Charles Vincent, Leiter der Dienststelle Volksschulbildung, geht per Ende Jahr in Pension. Zu sehen ist er auf dem Bild in der Basisstufe der Schule Eschenbach.

Bild: Pius Amrein (Eschenbach, 14. Dezember 2020)

Ein Rückblick auf sein Wirken:

Sein letztes Jahr hat er sich ganz anders vorgestellt. Statt einer «Abschiedstournee» an den Schulen kam Corona und damit gar eine Schulschliessung. «Den 13. März 2020 werde ich nie mehr vergessen», so Vincent, der mit seiner Frau in Meggen lebt. Er habe intern sofort einen Coronastab eingerichtet, der das ganze Wochenende gearbeitet und unzählige Fragen beantwortet habe. Seither werden die Schulen teils mehrmals wöchentlich über die Lage informiert.

«Luzern ist in den Fragen rund um Corona ein Vorbild für andere Kantone. Bei der Maskenfrage auf der Sekundarstufe haben diverse Kantone auf Luzern gewartet und dann sofort nachgezogen.»

Doch auch anderswo war Luzern Pionier. Kurz nach Vincents Antritt wurde hier 1988 die erste Lehrerberatungsstelle der Schweiz eingerichtet. Ausserdem hat Luzern als erster Kanton die Schulleitungen und eine externe Schulevaluation eingeführt. Besonders stolz ist Vincent darauf, dass er das Modell Basisstufe schweizweit mitentwickelt hat. «Das Ziel von 100 Basisstufenklassen im Kanton habe ich nur ganz knapp verfehlt.» Bei der Basisstufe wird der zweijährige Kindergarten mit den ersten zwei Jahren der Primarschule im Verbund geführt.

Eben erst abgeschlossen wurde das Projekt «Schulen mit Zukunft», das vor 15 Jahren lanciert wurde. Das Ziel: die Schule den gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen. Konkretes Beispiel ist die Auflösung der Kleinklassen. Stattdessen gibt es heute die Integrative Förderung, die Lernende mit Problemen, aber auch solche mit einer hohen Begabung besonders fördert. Heute wird auch knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit einem Sonderschulbedarf in einer Regelklasse unterrichtet.

In den 60er- und 70er-Jahren war eine möglichst homogene Schulklasse die Maxime. «Dies war damals schon eine Illusion. So ist es zielführender, dass man die Heterogenität anerkennt. Mit den Unterschieden umzugehen, ist aber eine Herausforderung.» Vincent rechnet damit, dass diese noch zunehmen, etwa bei den verschiedenen Ansichten der Eltern zu bestimmten Fragen. «Gerade bei der Maskenfrage zeigt sich die Vielfalt.» Die einen Eltern seien vehemente Gegner, anderen könnten die Schutzmassnahmen nicht weit genug gehen.

Auch die Individualisierung macht vor den Schulen nicht halt. Doch solange die Quote der Kinder, die in Privatschulen oder im Privatunterricht geschult werden, deutlich unter fünf Prozent liegt, behält die öffentliche Schule für Vincent die wichtige Funktion, die unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft zusammenzubringen. Die Volksschule befinde sich aber stets im Dilemma, einen Schonraum für Kinder zu bieten, in welchem sie noch nicht mit allen Problemen konfrontiert würden, aber doch genügend aufs Leben vorzubereiten. «Die Schulzeit bewegt sich zwischen den beiden Polen.» Laut Vincent gibt es vermehrt Eltern an den beiden Enden der Pole, doch sei die grosse Mehrheit gemäss aktuellen Befragungen zufrieden mit der Volksschule.

Wenig hält Vincent von Schulkonzepten, bei welchen Kinder völlig selbstbestimmt lernen. Das funktioniere vermutlich ganz selten. «Gewisse Fächer hätten in solchen Konzepten einen schweren Stand.» Zentral sei hingegen, «dass die Schule die Voraussetzung schafft, dass Schüler lernen und dabei zunehmend Verantwortung dafür übernehmen können». Das sei gar nicht so trivial, bringen doch immer mehr Kinder Ballast wegen schwieriger Verhältnisse von zu Hause mit.

Die Weiterentwicklung der Schule war für Charles Vincent während der gut 34 Jahren immer zentral. «Sie ist nie abgeschlossen. Die Gesellschaft entwickelt sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit weiter.» Bedarf sieht er bei der Digitalisierung. «Zwischen den Schulen bestehen noch grosse Unterschiede.» Ein sinnvoller Umgang mit den Möglichkeiten und die Sicherstellung eines Zugangs zu den digitalen Medien für alle Schüler seien eine grosse Aufgabe.

Eine Schlappe erlitten hat Vincent im Herbst 2008, als Luzern als erster Kanton an der Urne den Beitritt zum Harmos-Konkordat bachab schickte. Ziel war die schweizweite Harmonisierung der obligatorischen Schulen.

«Diese Ablehnung war ein unschönes Signal und ich bedauerte, dass damit der obligatorische Zweijahreskindergarten vorerst versenkt wurde.»

Das Verlieren gehöre aber wie im Sport dazu. Der Lehrplan 21 habe in der Zwischenzeit für eine weitgehende Harmonisierung gesorgt.

Mit viel Gegenwind hatte Vincent auch bei der Abschaffung des Unterrichts am Samstag zu kämpfen. «Vertretungen der Kirche, der Elternschaft und auch Lehrpersonen liefen Sturm.» Nachdem das Vorhaben zunächst 1991 gescheitert war, war der schulfreie Samstag 1995 dann Tatsache, die gesellschaftliche Entwicklung liess sich nicht aufhalten. «Damit haben Familien am Wochenende mehr wertvolle, gemeinsame Zeit.» Ein Jahrzehnt später gab es Widerstand gegen die Einführung der Blockzeiten. «Sie wurden zu Unrecht als das Ende des kindgerechten Unterrichts deklariert.» Heute sei auch diese Änderung gut umgesetzt.

Charles Vincent hat es meist geschafft, Schulleiter, Lehrer und Politiker ins Boot zu holen und Reformen zum Durchbruch zu verhelfen. Sein Erfolgsrezept: Kommunikation und viel Geduld. Vincent, der ein Studium in Erziehungswissenschaften und Psychologie abgeschlossen hat, sagt:

«Ein grosser Teil der Arbeitszeit besteht deshalb aus Reden. Kommunizieren ist das Wichtigste.»

Luzern sei von der Grösse her ein «gäbiger» Kanton, in welchem der persönliche Austausch noch möglich sei. Strategien entwickelt und Berichte geschrieben, das habe er mehrheitlich in den Abend- oder Morgenstunden. Wichtig sei, den Schulen klare Vorgaben zu machen, ihnen aber auch Zeit für die Umsetzung und Spielräume zu lassen. Geduld sei also zentral, sagt er und unterstreicht die Aussage mit einem Zitat der Metal-Band Rammstein, zu deren Fan er sich zählt: «Wer wartet mit Besonnenheit, der wird belohnt zur rechten Zeit!»

Obwohl Vincent auch als ausgebildeter Seklehrer tätig war, habe er das Unterrichten nicht vermisst. «Ich unterrichtete zwar gerne und halte deshalb bis heute gerne Referate und Kurse.» In der Führungsaufgabe habe er aber pädagogische Themen und Managementaufgaben sehr gut verbinden können.

«Ich habe bis heute Freude an meiner Aufgabe und den Eindruck, dass ich etwas Sinnvolles machen kann.»

Als Vincent, der in Schötz aufwuchs, 1986 beruflich nach Luzern kam, traf er eine «relativ überschaubare» Dienststelle an. Heute steht er 75 Mitarbeitern in der Dienststelle vor. Mit den Lehr- und Fachpersonen an den kantonalen Sonderschulen sind es 700 weitere. Viele enge Mitarbeiter seien ebenfalls seit Jahrzehnten in ihrer Funktion tätig. «Diese Konstanz hat mir geholfen, ich konnte mich enorm auf meine Mitarbeitenden abstützen.» Vincent pflegte auch einen engen Austausch zu den rund 250 Schulleitern und Behörden.

Charles Vincent besucht den Unterricht in der Basisstufe B der Schule Eschenbach.

Bild: Pius Amrein (Eschenbach, 14. Dezember 2020)

Nun freut sich Charles Vincent auf eine weniger prall gefüllte Agenda. «Bis Ostern nehme ich konsequent keine Anfragen an.» Er habe noch mehrere hundert Bücher, die er lesen wolle, und einer seiner zwei Hunde müsse noch die Hundeschule absolvieren. Ausserdem präsidiert Vincent drei Vereine und ist in vier Stiftungsräten im Behindertenbereich aktiv. Und da ist auch noch ein eigenes Projekt in Buchform in der Pipeline. «Mehr verrate ich erst, wenn es fertig ist», sagt Vincent und lacht. Und nicht nur Rammstein-Konzerte stehen auf dem Programm, wenn sie denn wieder möglich sind, sondern auch klassische Konzerte in Bayreuth, so der Wagner-Liebhaber. Langweilig wird dem umtriebigen Dienststellenleiter noch lange nicht.