Mögliches Gaskraftwerk in Perlen: Grüne und Mitte mit Vorstössen

Kanton Luzern Mögliches Gaskraftwerk in Perlen: Grüne und Mitte reichen Vorstösse ein Die Grüne/Junge Grüne- und die Mitte-Fraktion haben Anfragen zum möglichen Gaskraftwerk in Perlen eingereicht. Kantonsrätin Korintha Bärtsch fordert dabei einen raschen Ausbau der Wind- und Solarenergie im Kanton Luzern. 21.02.2022, 15.12 Uhr

Der Bund will zwei bis drei Gaskraftwerke bauen, um eine drohende Winterstromlücke zu schliessen. Wie kürzlich bekannt wurde, ist Perlen im Kanton Luzern laut einer Vorstudie der eidgenössischen Elektrizitätskommission ein möglicher Standort.

Für die Grüne/Junge Grüne-Fraktion sind Gaskraftwerke nicht mit den kantonalen Klimazielen vereinbar, wie es in einer Mitteilung heisst. Deswegen reicht Korintha Bärtsch, Mitglied Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie, namens der Fraktion einen Vorstoss ein. «Statt klimaschädliche Investitionen zu tätigen, muss Luzern Solar- und Windkraft fördern und rasch ausbauen», wird sie zitiert. Sollte trotzdem ein Gaskraftwerk in Perlen entstehen, verlangt sie, dass die entstehenden CO 2 -Emissionen zwingend im Kanton Luzern kompensiert werden müssen.

Weiter schreiben die Grünen, dass die Hürden der Windenergie noch immer zu hoch seien. Bärtsch hat deshalb einen weiteren Vorstoss eingereicht. Die Verfahren für Windkraftanlagen sollen beschleunigt werden, beispielsweise indem die Bevölkerung besser in entsprechende Projekte integriert oder eine Miss oder ein Mister Windkraft im Kanton Luzern den Ausbau der Windkraft koordinieren würde.

Auch Michael Kurmann (Mitte) hat eine entsprechende Anfrage zum möglichen Gaskraftwerk in Perlen eingereicht. So laufe jenes zwar den Bemühungen zu Netto-Null CO 2 -Emissionen zuwider, andererseits sei durch den Umbau des europäischen Strommarktes die Versorgungssicherheit insbesondere im Winter nicht mehr gesichert. Für die Mitte-Fraktion würden sich daher einige Fragen rund um die Realisierung eines Kraftwerkes stellen, heisst es in einer Mitteilung. So zum Beispiel, wie gross der volkswirtschaftliche Nutzen wäre oder welche Instrumente und Verfahren für die Bewilligung eines Kraftwerks benötigt würden. (fmü)