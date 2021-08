Motorradunfall in Wiggen: Fahrer mit Rega ins Spital gebracht

Kanton Luzern Motorradfahrer mit der Rega ins Spital geflogen Auf der Kantonsstrasse in Wiggen, Gemeinde Escholzmatt-Marbach, kollidierte am Mittwochabend ein Auto mit einem Motorrad. Der Motorradfahrer musste in der Folge mit der Rega ins Spital geflogen werden. 26.08.2021, 13.50 Uhr

Die Unfallstelle in Wiggen. Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwoch, 25. August 2021, kurz vor halb sieben Uhr abends, fuhr ein Autofahrer in Richtung Wiggen. Da er während der Fahrt ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Motorenraum hörte, wollte er sein Auto auf der Kantonsstrasse wenden. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, kollidierte er bei diesem Manöver mit dem Motorradfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war.

In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich, er musste mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 8'000 Franken. (mha)