Kanton Luzern Museen an der Reuss sollen Gerichten weichen: Luzerner Stadtrat würde Wegzug «ausserordentlich bedauern» Insgesamt 64 Millionen Franken will der Kanton in ein neues Museum und einen zentralen Standort für das Kantonsgericht investieren. Doch noch sind viele Fragen offen und zahlreiche Hürden zu überwinden. Dominik Weingartner 28.01.2021, 17.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Medienmitteilungen der Luzerner Kantonsregierung sind reichlich selbstbewusst getitelt. «Zeughaus Musegg wird Standort für neues Luzerner Museum», heisst es. Und: «Kantonsgericht zieht in die Museumsgebäude an der Reuss». Doch bis es so weit ist, fliesst noch jede Menge Wasser ebenjene Reuss hinunter. Denn, um diese ambitionierte Rochade zu verwirklichen, muss der Kanton noch einige Stromschnellen umschiffen, um beim Bild zu bleiben.

Ins Naturmuseum sollen die Büros des Kantonsgerichts kommen Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Der Regierungsrat hat zu den beiden Projekten Machbarkeitsstudien durchführen lassen und am Donnerstagmorgen die zentralen Eckpunkte präsentiert. Hinter den Plänen steckt der Wunsch, das seit 2013 bestehende Kantonsgericht an einem Standort zusammenzuführen. Die Regierung hat dafür den heutigen Standort der beiden kantonalen Museen an der Pfistergasse und am Kasernenplatz auserkoren. Dafür sollen das Natur-Museum und das Historische Museum zusammengelegt und ins bisher kaum genutzte Zeughaus an der Museggstrasse zügeln.

Im Zeughaus soll das neue Luzerner Museum entstehen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Das Zeughaus habe einen «grossen kulturellen Wert und soll unbedingt für eine wertvolle Aufgabe hergerichtet und genutzt werden», sagt Regierungspräsident und Finanzdirektor Reto Wyss (CVP). Diese Herrichtung kostet viel Geld. Mit Investitionen zwischen 35 und 37 Millionen Franken rechnet die Regierung. Alleine 23 Millionen sollen die baulichen Massnahmen am Zeughaus kosten. Zudem muss der Standort hindernisfrei erschlossen werden. Die Strasse zum Zeughaus ist zu steil, laut Wyss ist es möglich, dass ein Lift gebaut wird.

Museumsfläche um einen Drittel reduziert

Das Museum soll hauptsächlich auf den ersten vier Stockwerken Platz finden. Für die Zusammenlegung ist eine Änderung des Kulturförderungsgesetzes notwendig, wie Kulturdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) ausführt. Dort, wo bisher festgeschrieben ist, dass der Kanton Luzern zwei Museen führt, soll es künftig heissen, dass er ein Museum führt. «Aus zwei mach eins», sagt Schwerzmann dazu. Die Vernehmlassung für die Gesetzesänderung startet bereits am Montag, der Kantonsrat soll noch in diesem Jahr darüber befinden.

Das neue Museum, das 2030 eröffnet werden soll, trägt den Arbeitstitel «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft». Schwerzmann: «Die Themen passen gut zusammen und lassen sich gut verknüpfen.» Auch Almut Grüner, Direktorin der kantonalen Museen, spricht von einer «wunderbaren Chance für ein neues Museum». Gleichzeitig betont sie die Wichtigkeit des hindernisfreien Zugangs. «Wir brauchen eine gute Lösung.» Die Museumsdirektorin verliert nicht nur ihre Gebäude an prominenter Lage am Kasernenplatz mit direktem Anschluss an den öffentlichen Verkehr, sondern auch viel Fläche. Diese sinkt um rund einen Drittel auf noch 1980 Quadratmeter.

Ins Natur-Museum sollen Büros kommen

Gewinner der Rochade ist sicherlich das Kantonsgericht. Für die Institution war einst ein Neubau am Standort der Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) beim Vögeligärtli geplant. Ein Volksentscheid in der Stadt zum Erhalt des ZHB-Gebäudes durchkreuzte 2014 diese Pläne. Das Kantonsgericht ist seit Bestehen auf drei Standorte in der Stadt verteilt. Mit der «Gerichtsmeile» am heutigen Standort der Museen soll dieses Problem nun ein für alle Mal behoben werden. Geht es nach der Kantonsregierung, soll das Kantonsgericht ab 2033 an der Reuss Recht sprechen.

Alles anzeigen

Das Investitionsvolumen für das Projekt beläuft sich auf rund 27 Millionen Franken. Gestartet werden soll es erst, nachdem der Umzug der Museen ins Zeughaus in trockenen Tüchern ist, also voraussichtlich Anfang 2025. «Ein gemeinsamer Gerichtsstandort in der Stadt Luzern ist für die Justiz von grundlegender Bedeutung», sagt Kantonsgerichtspräsident Andreas Galli. Durch die Zentralisierung sollen die internen Wege verkürzt und moderne Arbeitsplätze für die 110 Mitarbeiter des Gerichts geschaffen werden. Zudem diene sie der Erhöhung der Sicherheit. «Am Standort Hirschengraben läuft man durch den Bürotrakt, um in den Gerichtssaal zu gelangen», sagt Galli. Das entspreche nicht aktuellen Sicherheitsstandards.

An der neuen «Gerichtsmeile» sollen die öffentlichen und internen Bereiche deutlich getrennt werden. Dort, wo heute das Historische Museum ist, soll der öffentliche Teil mit den Gerichtssälen entstehen, im Natur-Museum sollen Büros untergebracht werden. Dieser Teil wäre für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Geplant ist zudem, die beiden Gebäude mit einem Tunnel zu verbinden.

Stadt muss Zonenplan ändern

Doch, damit das Gericht überhaupt an die Reuss zügeln darf, muss die Stadt Luzern zunächst ihre Bau- und Zonenordnung (BZO) anpassen. Denn die beiden Museumsgebäude stehen in der Ortsbildschutzzone A und in der Zone für öffentliche Zwecke mit der Zweckbestimmung «Kulturbauten, Museen, Ausstellungs-, Sport- und Freizeitbauten». «Verwaltungen, Gerichte und öffentliche Unternehmungen sind in der Zweckbestimmung 21 nicht als zulässige Nutzungen angekreuzt», erklärt der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP) auf Anfrage. Die Stadt arbeite zurzeit daran, die BZO von Luzern und Littau zusammenzuführen, sagt Züsli. «Es ist nun zu prüfen, ob das Vorhaben Museen/Gerichte in diese Revision aufgenommen werden kann.»

Bezüglich des Projekts will sich Züsli noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. «Der Stadtrat hat momentan keine detaillierten Informationen zu den beiden Projekten ‹Museum im Zeughaus› und ‹Gerichte an der Pfistergasse›, die eine umfassende Beurteilung ermöglichen würden», sagt er. Züsli hält aber auch fest: «Für den Stadtrat haben die beiden Museen eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung, und dies sowohl unter bildungs-, kultur- wie auch sozialpolitischen Aspekten.» Es sei zwar nachvollziehbar, dass der Regierungsrat die Gerichte an einem Standort zusammenlegen wolle. Aber: «Der Standort Kasernenplatz ist bezüglich Erreichbarkeit für die heutigen Museen ideal. Die Attraktivität der Museen könnte Einbussen erleiden, wenn sie nicht mehr so zentral erreichbar sind.» Und: «Der Stadtrat würde einen Wegzug ausserordentlich bedauern.»

Hat das Volk überhaupt etwas zu sagen?

Noch unklar ist, ob dereinst die Stadt- oder die Kantonsbevölkerung über die Projekte entscheiden kann. In der Stadt unterliegt eine allfällige Änderung der BZO dem fakultativen Referendum. Auf kantonaler Ebene müssten Projekte mit derart hohen Investitionsvolumen dem Volk vorgelegt werden. Dennoch kann laut Regierungspräsident Reto Wyss derzeit nicht abschliessend gesagt werden, ob es zu einer kantonalen Volksabstimmung kommen wird. Denn ein Grossteil der Kosten fällt für die Sanierung der drei historischen Gebäude an. «Wir werden schauen, was gebundene Unterhaltskosten und was Projektkosten sind», so Wyss. Über gebundene Ausgaben könnte die Regierung in eigener Kompetenz entscheiden.