Sammlung Willisau neu als Kompetenzzentrum Musikinstrumentenbau

Willisau/Kriens Musikinstrumentensammlung wird zu Kompetenzzentrum für Musikinstrumentenbau Das bisherige Museum in Willsau richtet sich neu aus und wird zu einem Kompetenzzentrum für Musikinstrumentenbau. Standort für den Aufbau des neuen Projekts ist das LUK Center in Kriens. 03.02.2022, 13.35 Uhr

Die Musikinstrumentensammlung ist ein Kulturengagement der Albert Koechlin Stiftung und ist aktuell noch am Viehmarkt 1 in Willisau untergebracht. In einer Medienmitteilung der Stiftung heisst es, dass der auslaufende Mietvertrag am bestehenden Standort als Anlass für eine strategische Weiterentwicklung genommen wird. Ab 2023 wird das neu in Kriens angesiedelte Kompetenzzentrum schrittweise auf- und ausgebaut. Als Standort dient das LUK Center, welches sich in unmittelbarer Nähe zum Kampus Südpol befindet.