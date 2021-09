Corona-Demonstration: Heidi Joos zieht vors Bundesgericht

Stadt Luzern Nach Anti-Corona-Mahnwache: Alt Kantonsrätin Heidi Joos zieht vor Bundesgericht Heidi Joos geriet Ende Mai 2020 bei einer unbewilligten Mahnwache am Bahnhof Luzern in ein Handgemenge mit der Polizei und landete in der Arrestzelle. Ein Fall nun für die höchsten Richter. 22.09.2021, 10.48 Uhr

(mha/hor) Der Vorfall ereignete sich am Pfingstwochenende im Mai 2020. Die Luzerner alt Kantonsrätin und Grossstadträtin Heidi Joos (Poch) plante auf dem Luzerner Bahnhofplatz einen stillen Protest gegen die Corona-Massnahmen. Dabei fotografierte sie ein befreundetes Paar, das mit der Polizei sprach. Als Joos sich weigerte, der Polizei ihr Handy auszuhändigen, wurde sie mündlich weggewiesen. Dem widersetzte sich die 66-Jährige und bestand auf einer schriftlichen Wegweisung. Dann eskalierte die Situation. Laut Joos’ Darstellung sei sie «unter Anwendung von Gewalt» in Handschellen gelegt worden. Dies zeigt auch dieses Video:





Beide Beteiligten reichten Strafanzeige gegeneinander ein

Beim Handgemenge wurde Joos am Auge verletzt. Sie musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen, «nicht grösser als vier Quadratmeter», wie sie damals sagte. Die Seniorin erhob schwere Vorwürfe gegen diesen «unverhältnismässigen Polizeieinsatz», reichte eine Beschwerde und eine Strafanzeige gegen die beteiligten Polizeiangehörigen ein - unter anderem wegen Gefährdung des Lebens und Gesundheit, Verletzung des Grundsatzes der Ver­hält­nismässigkeit und Freiheitsberaubung.

Die Polizei ihrerseits reichte ebenfalls Strafanzeige gegen Heidi Joos ein wegen Hinderung einer Amtshandlung und wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.

Joos muss ich mit 6000 Franken an Anwaltskosten der Polizei beteiligen



Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen die Polizei am 18. Dezember 2020 ein. Gleichzeitig verfügte sie, dass Joos sich mit rund 6000 Franken an den Anwaltskosten der Polizei beteiligen muss. Am 15. Januar 2021 zog Joos das Urteil weiter ans Kantonsgericht. Dieses bestätigte am 17. Juni 2021 die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft - mit einer Ausnahme: Joos' Kostenbeteiligung von rund 6000 Franken sei nicht rechtens. Im Gegenzug wurde der Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege im kantonsgerichtlichen Beschwerdeverfahren abgelehnt. Ferner wurden ihr Dreiviertel der Gerichtskosten auferlegt. Damit verbleiben ihr laut einer Medienmitteilung von Heidi Joos vom Mittwoch weiterhin ungedeckte Kosten von rund 6000 Franken.



Heidi Joos wirft dem Kantonsgericht Parteinahme für die Luzerner Polizei und die Staatsanwaltschaft vor. Deshalb zieht sie das Urteil nun ans Bundesgericht weiter.