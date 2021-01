Kanton Luzern Nach dem Schneefall kam die eisglatte Fahrbahn: Zahlreiche Unfälle im Morgenverkehr Am Mittwochmorgen ist es im Kanton Luzern auf teilweise vereisten Strassen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Die Bahnlinie Hochdorf-Luzern war zeitweise unterbrochen. Eine Person musste mit einem Helikopter, eine weitere mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. 13.01.2021, 13.42 Uhr

(stg) Als ob die Unfälle wegen Schneefall am Vortag noch nicht genug waren: Über Nacht kam es zu überfrierender Nässe und somit war der Mittwochmorgen geprägt von mehreren Unfällen im Luzerner Morgenverkehr.

Bild: Luzerner Polizei

Auf der Kantonsstrasse von Ballwil nach Hochdorf verlor ein Autofahrer auf Gemeindegebiet Hohenrain die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er von seiner Fahrbahn ab und geriet auf das linksseitige Bahngleis. Er prallte gegen einen Mast der Bahnsignalisation und kam quer auf dem Bahngleis zum Stehen. Gemäss Polizeiangaben wurde der Autofahrer nicht verletzt, am Auto entstand ein Sachschaden in der Höhe von 12'000 Franken. Die Höhe des Sachschadens an der Bahninfrastruktur ist noch nicht bekannt. Die Bahnlinie zwischen Hochdorf und Luzern war rund zwei Stunden unterbrochen.

Von Müswangen herkommend fuhr ein Autofahrer am Mittwochmorgen talwärts. Mitten im Dorf von Hämikon geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Der Autofahrer musste mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen werden. Eine zweite Person musste vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.

Bild: Luzerner Polizei

Auf der Meggerstrasse in Adligenswil kam ein Auto von der vereisten Strasse ab, fiel rund fünf Meter eine Böschung hinunter, überschlug sich dabei und kam auf den Rädern wieder zum Stillstand. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Bild: Luzerner Polizei

Auf der Luzernstrasse zwischen Huttwil und Hüswil kam zu einem Unfall, in den drei Fahrzeuge beteiligt waren. Wegen einer geschlossenen Bahnschranke bremste ein Autofahrer sein Auto bis zum Stillstand ab. Aufgrund der vereisten Strasse konnten zwei folgende Autofahrer nicht mehr rechtzeitig halten und prallten ineinander. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken.

In der Folge kam es auf dieser Strecke zu drei weiteren Unfällen mit mehreren involvierten Fahrzeugen, wobei niemand verletzt wurde. Ein Autofahrer rutschte mit seinem Fahrzeug dabei in einen Bach. Auch die Feuerwehr Zell-Ufhusen-Fischbach kam für den Verkehrsdienst zum Einsatz.



Bild: Luzerner Polizei

Diese Unfälle passierten von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen aufgrund von Schneefall und eisglatter Fahrbahn: