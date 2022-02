Luzerner Schulsoftware: GLP fordert parlamentarische Untersuchung

Kanton Luzern Nach Rückzug bei Schulsoftware: die GLP fordert eine Parlamentarische Untersuchungskommission Der Projektabbruch um das Schulverwaltungsprogramm Educase kostet Kanton und Luzerner Gemeinden Zeit und Geld. Was ist schiefgelaufen? Das soll laut der GLP eine Untersuchungskommission klären. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um die Lehren aus dem Informatikprojekt Educase zu ziehen, soll eine Parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Der Kanton Luzern drückte am 7. Februar auf den Reset-Knopf. Das Programm, eine einheitliche Schulverwaltungssoftware in allen Luzerner Volksschulen einzusetzen, muss damit von Grund auf neu gestartet werden. Geht es nach der GLP-Fraktion im Luzerner Kantonsrat, soll nun eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK, siehe Box) die Vorgänge rund um die Software Educase beleuchten.

Die Fraktionspräsidentin der Grünliberalen, Claudia Huser Barmettler, hat bei Kantonsratspräsident Rolf Bossart (SVP) einen entsprechenden Antrag eingereicht. Die Stadtluzernerin sagt auf Anfrage:

«Die Bevölkerung hat ein Anrecht auf transparente Informationen darüber, was beim Projekt nicht gut gelaufen ist und welche Lehren der Kanton daraus zieht.»

Eine PUK erachte die achtköpfige GLP-Fraktion als geeigneter, als wenn die Aufsichts- und Kontrollkommission des Kantonsrats den Vorfall untersuchen würde. Diese leistet laut Huser zwar hervorragende Arbeit, die Berichte seien aber meistens geheim. «In diesem Fall geht es um ein IT-Projekt, wie es in ähnlicher Form immer wieder vorkommen wird. Es betrifft aber auch die Bildung in allen 80 Luzerner Gemeinden. Eine PUK würde für die Öffentlichkeit diesen Umständen gerecht werden.»

Kommission soll untersuchen und empfehlen

Die Parlamentarische Untersuchungskommission soll detailliert aufzeigen, wie es zum Zuschlag an die Surseer Entwicklerfirma Base-Net Education AG gekommen ist, wie die internen und externen Prozesse bei der Einführung der Software ausgesehen haben und welche Kosten bis jetzt genau entstanden und noch zu erwarten sind. Dabei sollen auch die für die Gemeinden entstandenen Kosten aufgeschlüsselt werden. Vor allem aber soll die PUK Empfehlungen und Vorgaben für eine neue Softwarelösung machen.

Eine PUK gilt als drastische Massnahme, die relativ selten zum Zug kommt. Sie kann von einem Parlament auf eidgenössischer, kantonaler oder kommunaler Ebene beschlossen werden. Im Luzerner Kantonsrat ist letztmals im Rahmen der Polizeikrise 2013 eine PUK gefordert worden. Die SVP-Fraktion setzte sich damit aber nicht durch. Käme nun eine PUK zu Stande, wäre es die erste oder zumindest seit Jahrzehnten die erste auf kantonaler Ebene. Claudia Huser ist optimistisch, dass es zu einer Premiere kommen wird.

Zuerst braucht es eine Anfrage Jedes Mitglied im 120-köpfigen Luzerner Kantonsrat hat die Möglichkeit, einen Antrag auf Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) einzureichen. Voraussetzung ist gemäss Kantonsratsgesetz, dass zuvor eine Anfrage zum entsprechenden Thema eingereicht werden muss. Es sei denn, der Antrag auf eine PUK wird von der Aufsichts- und Kontrollkommission eingereicht. Im Fall der Schulsoftware Educase hatte der Megger GLP-Kantonsrat Urs Brücker bereits im letzten Sommer eine Anfrage eingereicht. Das Parlament entscheidet in der Regel in der kommenden Session per Mehrheitsentscheid über den Antrag. Wird dieser gutgeheissen, bestimmt der Kantonsrat Präsidium und Mitglieder der Kommission. Alle Fraktionen müssen vertreten sein. Nach Abschluss der Untersuchung unterbreitet die Untersuchungskommission dem Kantonsrat Bericht und Antrag. (avd)

Allein Kanton verlor knapp eine Million Franken

Die Software Educase hätte ursprünglich im Sommer 2019 flächendeckend eingesetzt werden sollen. Gemäss Kanton hat sie im August letzten Jahres eine Teilabnahme nicht bestanden, was die Entwicklerfirma bestreitet. Das Programm kam parallel in immer mehr Gemeinden zum Einsatz, derzeit in rund 60. Mehrere Schulverwaltungen bemängelten aber den Entwicklungsstand. Entweder hätten einzelne Teile nicht richtig funktioniert oder sie waren noch gar nicht eingebaut. Der Kanton allein hat knapp eine Million Franken verloren, die finanzielle Einbusse für die Gemeinden ist unbekannt, dürfte aber auch beträchtlich sein.

Der Kanton Luzern hält am Ziel fest, ein einheitliches Schulverwaltungsprogramm für alle Volksschulen einzusetzen. Derzeit wird eine Projektorganisation mit Vertretungen des Kantons und der Gemeinden gebildet. In rund einem Jahr soll eine erneute Ausschreibung stattfinden. Bis eine neue Lösung steht, soll Educase in jenen 60 Gemeinden, in denen es bereits eingesetzt wird, weiterlaufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen