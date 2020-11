Kanton Luzern Nein-Trend: Erste Resultate zu den Kulturlandinitiativen sind da Soll unverbautes Kulturland besser geschützt werden? Darüber stimmen die Luzernerinnen und Luzerner heute ab. Hier sind Sie laufend informiert. Flurina Valsecchi 29.11.2020, 12.34 Uhr

Ein Mähdrescher bei der Weizenernte. Bild: Pius Amrein (Schötz, 20. Juli 2020)

Nach Auszählung von 46 der 82 Gemeinden im Kanton Luzern zeigt sich im Moment ein deutliches Nein von 72,77 Prozent zur Verfassungsinitiative «Luzerner Kulturlandschaft».

Bei der Gesetzesinitiative zum gleichen Thema zeigt sich im Zwischenresultat (45 von 82 Gemeinden sind ausgezählt) ebenfalls einen Nein-Anteil von 72,57 Prozent. Auch der Gegenentwurf findet im Moment ebenfalls noch keine Mehrheit (51,07 Prozent Nein-Anteil). Bei der Stichfrage hat im Moment der Gegenentwurf die Nase vorn.

Die Stimmbeteiligung liegt leicht rund 43 Prozent.

Die Verfassungsinitiative will erreichen, dass der Boden haushälterischer genutzt und die Zersiedelung eingedämmt wird. Die zweite Initiative will auf Gesetzesstufe die Forderungen umsetzen. Demnach müssten etwa Fruchtfolgeflächen in den Zonenplänen der Gemeinden klar erkenntlich eingetragen werden. Landwirtschaftliche Nutzflächen seien grösstmöglich, Fruchtfolgeflächen grundsätzlich vollumfänglich zu erhalten. Mit dem Gegenvorschlag will die Regierung die Forderungen der Gesetzesinitiative abschwächen.

Weitere Updates der Resultate folgen demnächst.