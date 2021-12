Kanton Luzern Neubau Spital Sursee: Stadtrat schlägt alternativen Standort vor Für den geplanten Neubau des Luzerner Kantonsspitals Sursee hat sich eine alternative Standortvariante ergeben. Der Stadtrat schlägt dem Regierungsrat vor, das Gebiet Münchrüti für eine künftige Spitalnutzung zu prüfen. 06.12.2021, 09.00 Uhr

Nach der Gesamtrevision der Ortsplanung ist die Entwicklung des Gebiets Münchrüti noch pendent. In diesem Zusammenhang führte der Stadtrat Gespräche mit Grundeigentümern in diesem Gebiet. Dies schreibt der Surseer Stadtrat in einer Medienmitteilung. In der Münchrüti ist unter anderem die «Hostettler Group» ansässig.

Der Stadtrat schlägt dem Regierungsrat vor, das Gebiet Münchrüti auf dem Areal der Hostettler Group für eine künftige Spitalnutzung zu prüfen. Karte: PD

Der Stadtrat sei anfangs dieses Jahres darüber informiert worden, dass das Unternehmen einen Neubau des Firmensitzes plane. Dazu sieht die Hostettler Group zwei Optionen: Einerseits auf dem bisherigen Areal, andererseits eine Entwicklung auf dem firmeneigenen Gelände auf der Allmend.

Die dadurch frei werdende Parzelle in der Münchrüti würde sich aus Sicht des Stadtrats als alternativen Standort für das neue Luzerner Kantonsspital (Luks) eignen, wie Vorabklärungen in den vergangenen Monaten ergaben. Die Hostettler Group, das Luks und der Luzerner Regierungsrat hätten sich in Gesprächen mit dem Stadtrat offen gezeigt, in einem nächsten Schritt eine detaillierte Evaluation des Standorts in Betracht zu ziehen.

Für den Stadtrat sprechen unter anderem folgende Gründe für einen Spitalneubau im Gebiet Münchrüti:

Das Gebiet Münchrüti ist heute bereits einer Bauzone zugewiesen.

Die Münchrüti ist durch die Nähe zum Bahnhof für die Mitarbeitenden sowie die Patientinnen und Patienten gut erschlossen.

Der Neubau des Luks müsste nicht unter laufendem Betrieb erfolgen.

Das ebene Terrain stellt für den Neubau keine zusätzlichen Herausforderungen dar.

Verschiedene Betriebe im Gesundheitswesen sind in unmittelbarer Nähe angesiedelt oder könnten neu hinzukommen. Das schafft Synergien.

Auf dem Areal hätte bei Bedarf auch ein Neubau des Seeblicks, Haus für Pflege und Betreuung, Platz.

Am heutigen Standort des Luks an der Spitalstrasse ergeben sich für die Stadt Sursee neue Chancen zur Klärung der künftigen Nutzung.

«Die Spitalnutzung passt in das von der Stadt Sursee angedachte räumliche Entwicklungskonzept für das Gebiet», lässt sich Bauvorsteher Romeo Venetz in der Mitteilung zitieren.

«Für Sursee ergeben sich neue Möglichkeiten, die beiden Gebiete optimal zu entwickeln.»

Der Stadtrat sei überzeugt, dass der neu eingebrachte Standort nicht nur für die Stadt Sursee, sondern für alle beteiligten Parteien eine Chance sei. «Wir sind an einer bestmöglichen Lösung interessiert, damit die Gesundheitsversorgung in der Region Sursee langfristig sichergestellt ist», sagt Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt. Darum habe der Stadtrat, nachdem er über die Pläne der Hostettler Group informiert wurde und erste Vorabklärungen getroffen habe, das Gespräch mit dem Luzerner Regierungsrat gesucht. Dies mit der Bitte, den am 2. April 2020 getroffenen Standortentscheid gegebenenfalls zu revidieren. Der Regierungsrat habe sich dazu bereit gezeigt, die neue Ausgangslage von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Stadtrat, Luzerner Kantonsspital und Kanton analysieren und allfällige Handlungsoptionen ausarbeiten zu lassen. (pw)

