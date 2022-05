Standortsuche Spital Sursee: In der Münchrüti gilt ein Baustopp

Kanton Luzern «Optimale Lösung für Spitalneubau»: Stadtrat Sursee verhängt über das Gebiet Münchrüti einen Baustopp Für den künftigen Standort des Kantonsspitals in Sursee stehen drei Möglichkeiten zur Diskussion. Nun hat der Stadtrat über das Industriegebiet Münchrüti eine Planungszone erlassen. Miriam Abt Jetzt kommentieren 11.05.2022, 20.38 Uhr

Das Münchrüti-Areal in Sursee. Bild: Nadia Schärli (11. Mai 2022)

Der Kanton Luzern prüft, ob sich das Gebiet Münchrüti in Sursee als neuer Standort des Kantonsspitals eignet. Dies hat der Kanton Anfang Mai bekanntgegeben. Nun hat Surseer Stadtrat hat eine Planungszone auf dem Münchrüti-Areal erlassen. Ersucht wurde deren Errichtung durch den Kanton. Er wolle damit verhindern, dass allfällige bauliche Massnahmen im Gebiet das potenzielle Projekt abwerten oder verunmöglichen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Auf dem Areal würde neben dem Spital auch das Haus für Pflege und Betreuung Seeblick Platz finden. Ausserdem diskutiert der Kanton, im Falle eines Spitalneubaus weitere kantonale Betriebe in der Münchrüti anzusiedeln. Dies würde sich mit der Strategie der Stadt Sursee decken, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Mittel- bis langfristig soll dort umstrukturiert werden - weg von reinen Arbeitszonen.

Aus Sicht der Stadt Sursee sei die Ansiedlung des Luzerner Kantonsspitals die «optimale Lösung». Mehrere Gründe würden dafür sprechen. Das Gebiet liege bereits in der Bauzone und sei gut erschlossen, der Neubau müsste nicht unter laufendem Betrieb erfolgen. Weiter seien verschiedene Betriebe im Gesundheitswesen in unmittelbarer Nähe angesiedelt, was Synergien schafft. «Das Areal hat grosses Potenzial. Wir sind offen für verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten», lässt sich Bauvorsteher Romeo Venetz zitieren.

Acht Parzellen sind betroffen

Die Planungszone ist auf zwei Jahre befristet und umfasst eine Fläche von rund 47'200 Quadratmetern mit acht Parzellen. Die Unterlagen liegen vom 16. Mai bis zum 14. Juni öffentlich auf. Wie der Surseer Stadtrat mitteilt, seien die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer über den Entscheid informiert worden. «Mehrere Betroffene sind für die entsprechende Entwicklung offen», so Venetz. Insgesamt seien drei Eigentümer und Eigentümerinnen betroffen, wie er auf Anfrage mitteilt. Dennoch sei aus den Gesprächen auch klar hervorgegangen, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Option handle und der Standortentscheid durch den Kanton möglichst rasch gefällt werden müsse.

Insbesondere betroffen ist die Hostettler Group, die ihren Hauptsitz in der Münchrüti hat und Eigentümerin mehrerer Parzellen auf dem Areal ist. Sie zieht eine Verlegung des Firmensitzes in Betracht. Bei der ersten Evaluation für den Spitalneubau war dies noch nicht bekannt.

Drei Standorte in Prüfung

Eigentlich hatte sich der Regierungsrat im April 2020 dafür entschieden, das Spital am bisherigen Standort in Sursee zu erneuern. Auf Wunsch des Stadtrats Sursee von Ende vergangenem Jahr wurde die Evaluation erneut aufgenommen. Im Rennen sind drei potenzielle Standorte: Neben dem Münchrüti-Areal analysiert der Kanton sowohl den heutigen Standort als auch die Schwyzermatt in Schenkon. Diese wurde bereits einmal geprüft.

Links der mögliche neue Spitalstandort Münchrüti. Die rote Fläche entspricht der Planungszone.

Nun wird er erneut unter die Lupe genommen, wie der Kanton auf Anfrage bestätigt. Die Schwyzermatt soll im Sinne einer vollständigen Auslegeordnung einbezogen werden, sagt Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikation des kantonalen Finanzdepartements. «So hat ein Neubau auf dem Areal den Vorteil, dass die Bauarbeiten den laufenden Spitalbetrieb nicht beeinträchtigen würden», so Kunz. Da die Evaluation auf Wunsch der Stadt Sursee sowieso wieder aufgenommen wird, prüfe man alle drei Möglichkeiten erneut.

Wo der Neubau effektiv realisiert wird, bestimmt der Luzerner Regierungsrat. Er geht davon aus, dass die Resultate der Analyse bis 2023 vorliegen.

