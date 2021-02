Kanton Luzern Neue Software für Steuererklärung mit Kinderkrankheiten: «Fast täglich gibt es Aktualisierungen» Nach 15 Jahren hat der Kanton Luzern die Software für die Steuererklärung komplett erneuert. Einige Nutzer haben damit Probleme. Dennoch ist der Kanton zufrieden – und macht sich für die Zukunft grosse Hoffnungen. Christian Glaus 05.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

37 Prozent der Luzerner reichen ihre Steuererklärung komplett digital ein. Symbolbild: Pius Amrein

Gegen 200'000 Luzernerinnen und Luzerner erhalten in diesen Tagen die Unterlagen für die Steuererklärung. Wer sie am Computer ausfüllt, muss sich an ein komplett neues Programm gewöhnen. Dieses weist noch Kinderkrankheiten auf. Paul Furrer, Geschäftsbereichsleiter Dienststelle Steuern, nimmt Stellung.

Sie haben die Software für die Steuererklärung komplett erneuert. Warum war das nötig?

Paul Furrer: Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens war die bisherige Software etwa 15-jährig und technisch veraltet. Die mussten wir ersetzen. Zweitens möchten wir die Steuererklärung künftig in unser Einwohnerportal integrieren, welches in ein bis zwei Jahren aufgeschaltet werden soll. Das wäre mit dem alten Programm nicht möglich, wir brauchen eine zukunftsfähige Software.

Paul Furrer, Geschäftsbereichsleiter Dienststelle Steuern, im Homeoffice. Bild: PD

Wie Leser melden, gibt es derzeit aber noch einige Fehler ...

Da muss man differenzieren. Wir erhalten im Moment zwar relativ viele Anfragen über unsere Hotline. Das betrifft aber hauptsächlich den Download und die Installation des Programms. Eigentliche Fehler gibt es kaum und wenn, dann sind das Kleinigkeiten. Die neue Software kann seit Montag heruntergeladen werden. Inzwischen sind bereits 1000 Steuererklärungen bei uns eingetroffen. Das zeigt, dass das Programm funktioniert. Werden uns Fehler gemeldet, versuchen wir diese umgehend zu beheben. Es gibt fast täglich Updates. Einen grossen Einfluss hat die Infrastruktur der Endnutzer. Antivirusprogramme oder alte Betriebssysteme können Probleme bereiten.

Muss man also seinen PC aufrüsten, um die neue Software nutzen zu können?

Nein, es werden keine speziell hohen Anforderungen an die Geräte gestellt. Wenn es Probleme mit alten Betriebssystemen gibt, kann unsere Hotline gut weiterhelfen. Bei 200'000 potenziellen Nutzern ist jedoch nicht auszuschliessen, dass es ein paar Personen gibt, die jetzt anstehen. Das müssten dann aber schon sehr alte Geräte sein.

Was wird besser mit der neuen Software?

Zusammen mit dem neuen Einwohnerportal wird es künftig möglich sein, die Steuererklärung über das Smartphone oder das Tablet auszufüllen – ein technischer Quantensprung, der eine zeitgemässe E-Government-Lösung ermöglicht. Damit wollen wir auch die jungen Nutzer abholen. Das Programm ist technisch auf einem völlig neuen Niveau. Davon merkt der Nutzer aber nichts. Für ihn sieht nur die Oberfläche neu aus.

Sie wollen, dass möglichst viele Steuerzahler ihre Unterlagen digital einreichen – nicht mehr auf Papier. Wie viel Geld sparen Sie dadurch, wenn das aufwendige Einscannen entfällt?

Pro Dossier, das nicht mehr eingescannt und so digitalisiert werden muss, sparen wir etwa 5 Franken. Wenn also 100'000 Personen das eFiling nutzen, können wir eine halbe Million einsparen.

Derzeit erleben wir einen richtigen Digitalisierungsschub. Hoffen Sie, dass sich dieser auch auf die Steuererklärung auswirkt?

Das eFiling wurde 2017 eingeführt und wird inzwischen von 37 Prozent der Steuerzahler genutzt. Die Quote steigt von Jahr zu Jahr. Das eFiling hat gute Chancen, in ein bis zwei Jahren zum führenden Kanal für das Einreichen der Steuererklärung zu werden, das hätten wir vor ein paar Jahren so noch nicht erwartet.