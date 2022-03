Kanton Luzern Neuer Eklat um Schulsoftware Educase: Entwicklerfirma bricht Betrieb ab Der Betrieb der Schuladministrationssoftware Educase ist seit Freitag, 16 Uhr, eingestellt. Die Entwicklerfirma wirft dem Kanton Luzern und dem Gemeindeverband vor, finanzielle Verpflichtungen nicht eingehalten zu haben. Alexander von Däniken 11.03.2022, 17.25 Uhr

Flimmert nicht mehr auf den Bildschirmen der Volksschulen in über 60 Luzerner Gemeinden: die Software Educase. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Das Projekt Educase für die Luzerner Volksschulen ist um ein unrühmliches Kapitel reicher: Die Surseer Entwicklerfirma Base-Net Education AG hat den Betrieb der Schulverwaltungssoftware Educase am Freitag um 16 Uhr eingestellt. Das bedeutet, dass über 60 der 80 Luzerner Gemeinden kurzfristig auf ein anderes Programm umsteigen müssen. Ursprünglich hätte Educase noch so lange in Betrieb sein sollen, bis der Kanton Luzern und der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) eine neue Lösung gefunden haben.

In einer Mitteilung begründet die Base-Net Education AG den Schritt mit finanziellen Überlegungen, wie unsere Zeitung bereits mutmasste. Demnach seien Kanton und VLG ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen. «Der Kanton und der VLG haben Leistungen, die auf vertraglicher Grundlage bezogen wurden, nicht bezahlt. Es handelt sich dabei um vom Kanton und dem VLG anerkannte und nicht bestrittene, vor Beendigung des Projektes bezogene Leistungen. Das ist der Grund dafür, dass die Systeme bis zum Zahlungseingang nicht mehr zur Verfügung stehen.»

Firma will Daten kostenlos herausgeben

In Bezug auf das abgebrochene Projekt habe die Entwicklerfirma dem Kanton und dem VLG «eine professionelle Überführung in ein anderes System angeboten». Der Vorschlag «hätte den durchgehenden Betrieb von Educase sowie den geordneten Übergang in ein anderes System ermöglicht». Leider hätten Kanton und VLG den Vorschlag abgelehnt und die Beendigung der Systeme sowie die anschliessende Datenherausgabe per 18. März 2022 eingefordert. Diesem Termin komme die Base-Net Education AG nach und stelle die Daten gemäss Vertragsvereinbarung kostenlos bereit. «Allerdings weisen wir darauf hin, dass damit eine geordnete Überführung verunmöglicht wird und der Kanton sowie der VLG auf unverantwortliche Weise den Betrieb der Schulen gefährden.» Die Entwicklerfirma betont, dass sie nach wie vor Hand zu einer konstruktiven Lösung biete. «Dieser lösungsorientierte Ansatz war und ist uns wichtig, obschon wir überzeugt sind, dass das Projekt auf gutem Weg war und erfolgreich hätte umgesetzt werden können.»

Der zuständige Regierungsrat und Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements (BKD), Marcel Schwerzmann (parteilos), erklärt: «Wir nehmen die Abschaltung der Software zur Kenntnis. Alle Gemeinden haben in den vergangenen Wochen dank der Unterstützung der BKD-Informatikfachleute ihre Daten sichern können. Sie arbeiten mehrheitlich mit einer Ersatz-Software, der Vorgängerversion von Educase, und können den administrativen Schulbetrieb aufrechterhalten. Nach wie vor laufen die Verhandlungen mit der Software-Lieferantin, ein Ergebnis wird nach Abschluss kommuniziert.» Der VLG verweist auf Anfrage an den Kanton.