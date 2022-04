Baubewilligung für neues Planzer-Logistikzentrum in Wikon

Kanton Luzern Neues Planzer-Logistikzentrum: Gemeinde Wikon erteilt die Baubewilligung Rund 140 Millionen Franken will das Transportunternehmen in der Luzerner Gemeinde investieren. Die Lastwagenfahrten verachtfachen sich dadurch. Reto Bieri 04.04.2022, 17.31 Uhr

Die Transportfirma Planzer will in Wikon ein neues Logistikzentrum bauen. Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, hat sie am 30. März die Baubewilligung erteilt. Planzer plant, das bestehende, 6800 Quadratmeter grosse Gebäude in Wikon abzureissen und einen vergrösserten Neubau zu erstellen.