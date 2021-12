Weihnachtsgottesdienste in Luzern: 2G, 3G, ohne Auflagen

Kanton Luzern Niemand soll ausgeschlossen werden: Weihnachtsgottesdienste finden auch ohne Zertifikat statt Ob drinnen oder draussen, mit wenigen oder mit vielen Besucherinnen und Besuchern: Die Weihnachtsgottesdienste werden in diesem Jahr im Kanton Luzern in verschiedenen Varianten durchgeführt – auch ohne Covid-Zertifikat. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung. Deswegen werden die Gottesdienste am 24. und 25. Dezember im Kanton Luzern jeweils besonders gerne besucht. Die vom Bund eingeführten Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus vom letzten Freitag haben jedoch Auswirkungen auf den Gang in die Kirche. Das Bistum Basel hält folgende Punkte fest:

In einer Kirche ist das Tragen einer Maske obligatorisch. Bei religiösen Veranstaltungen ab 50 Personen ist der Zugang auf genesene oder geimpfte Personen beschränkt (2G). Bei religiösen Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 50 Personen gilt wie bisher keine Zertifikatspflicht.

Bei Veranstaltungen im Freien muss der Zugang auf Personen mit einem 3G-Zertifikat beschränkt werden, die Organisatoren können auch 2G einführen. Auf eine Zugangsbeschränkung kann jedoch verzichtet werden, wenn die maximale Anzahl Personen 300 beträgt.

«2G-Regel war absehbar»

Einige Pfarreien führen nun Weihnachtsgottesdienste mit 2G durch, andere haben eine Platzbeschränkung eingeführt. Der Pastoralraum Kriens zum Beispiel bietet beide Arten von Gottesdiensten an. So gibt es am 24., 25. und 26. Dezember pro Tag eine Feier mit beschränkter Personenzahl und Anmeldung sowie auch Gottesdienste mit 2G. «Unser Ziel war es, möglichst wenige Menschen auszuschliessen. Deswegen bieten wir mehrere Feiern pro Tag an», sagt Pastoralraumleiter Bernhard Waldmüller. Die neuen Coronamassnahmen des Bundes hätten keinen grossen Mehraufwand bedeutet. «Wir haben Ende November bereits zusätzliche Weihnachtsgottesdienste eingeplant, deswegen haben wir Glück gehabt.»

Andere Pfarreien setzen auf Feiern an der frischen Luft. In Ruswil wird beispielsweise der Familiengottesdienst am 24. Dezember draussen mit bis zu 300 Personen ohne Zertifikat gefeiert. Benutzt wird die Infrastruktur, die anlässlich der Aufführung des Musicals Blinzelengel beim Schulhaus aufgestellt wurde. In der Stadt Luzern gibt es vor dem Hotel Rebstock ein Freiluft-Krippenspiel mit Weihnachtsliedern (24. Dezember um 17.15 Uhr).

In Sursee wird ein Familien-Weihnachtsgottesdienst an Heilig Abend um 17.30 Uhr im Freien durchgeführt. Beim grossen Christbaum zwischen Rathaus und Pfarrkirche wird bei jeder Witterung und ohne Zertifikat gefeiert. Die Stadtmusik Sursee begleitet die Feier musikalisch. «Vermutlich hat es das noch nie gegeben, dass der Weihnachtssegen in Sursee unter freiem Himmel gespendet wird – mit Kindern, welche dazu Fackeln tragen», sagt Pastoralraumleiter Claudio Tomassini. Auf den Bundesratsentscheid sei man gut vorbereitet gewesen. «Die 2G-Regel war absehbar. Nun haben wir Gottesdienste in allen Formen und für alle Personen.»

Reformierte vorwiegend ohne Zertifikat

In der Reformierten Kirche im Kanton Luzern finden an Heilig Abend und an Weihnachten zahlreiche Gottesdienste bis 50 Personen ohne Zertifikatspflicht unter Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen statt, um den Zugang für alle – unabhängig des Zertifikatsstatus – zu gewährleisten. «Es ist der Reformierten Kirche wichtig, in dieser für uns alle herausfordernden Zeit bei den Menschen zu sein und an Weihnachten dem zentralen christlichen Glaubensfest die Religionsausübung zu gewährleisten», sagt Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin der Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern.

Die Kirchgemeinden haben sich besondere Arten von Weihnachtsgottesdiensten einfallen lassen. Draussen feiert beispielsweise die Reformierte Kirche Buchrain-Root am 24. Dezember ab 17 Uhr einen Gottesdienst beim Feuer. In der Reformierten Kirche Stadt Luzern findet im Weinbergli am 24. Dezember ab 16 Uhr eine Kinderfeier mit dem Titel «Wir warten auf’s Christkind» statt. Oder in der Reformierten Kirche Rigi-Südseite gibt es einen Gottesdienst in der Bergkirche Rigi Kaltbad.

Ausschnitt aus dem Weihnachts-Fernsehgottesdienst in der Pfarrkirche Johannes und Paulus in Schüpfheim. Bild: PD

Wie im letzten Jahr werden die katholische, die reformierte und die christkatholische Landeskirche im Kanton Luzern erneut einen ökumenischen Weihnachts-Fernsehgottesdienst anbieten. Dieser wird am 25. Dezember um 10 Uhr auf Tele1 ausgestrahlt – mit Übersetzung in Gebärdensprache für schwerhörige und gehörlose Menschen. Das Angebot deckt ein grosses Bedürfnis ab: 2020 schalteten rund 20'000 Personen ein. Sie können diesen Gottesdienst auch im Live-Stream auf luzernerzeitung.ch verfolgen.

Hinweis: Gottesdienste und Veranstaltungen sind unter www.reflu.ch oder auf den Websiten der einzelnen Pfarreien ersichtlich.