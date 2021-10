Kanton Luzern nimmt in Adligensweil Einfluss – Kommentar

National League «Unsere Coronafälle werden benutzt, um die Impfung schlecht zu machen»: Das sagt der Teamarzt zu den Coronafällen beim EV Zug

Seit dem Spiel in der Champions Hockey League gegen Red Bull München häufen sich beim EV Zug die Coronafälle. Mittlerweile sind zwei Spieler und zwei Betreuer betroffen. Am Donnerstag folgen die nächsten PCR-Tests. Ob das Heimspiel gegen den SC Bern am Freitag stattfinden kann, ist ungewiss.