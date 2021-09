Corona: Hier ist dezentrales Impfen im Kanton Luzern möglich

Nun auch wieder in der Mall of Switzerland und im Hotel Sonne Reiden: Das dezentrale Impfen geht weiter

Das Walk-In-Impfangebot des Kantons Luzern ist diese Woche wieder in der Mall of Switzerland und im Hotel Sonne in Reiden möglich. Das Angebot richtet sich an Personen ab 12 Jahren und soll auf einfache Art eine Impfung ermöglichen.