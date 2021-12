Zustimmung zum Planungsbericht über die psychiatrische Versorgung

Kanton Luzern Parlament nimmt Planungsbericht über die psychiatrische Versorgung zustimmend zur Kenntnis Der Luzerner Kantonsrat befürwortet die Massnahmen zu einer besseren kantonalen psychiatrischen Versorgung. Weiter stimmt er einem Postulat zu, in dem ein Stellenausbau gefordert wird. Livia Fischer 06.12.2021, 14.14 Uhr

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. April 2021)

107 Seiten lang ist er, der Planungsbericht der Regierung über die psychiatrische Versorgung im Kanton Luzern. Er zeigt den heutigen Stand, Trends und Herausforderungen, den künftigen Bedarf und entsprechende Massnahmen, die ab nächstem Jahr umgesetzt werden sollen, auf. Zu letzteren gehören vordergründig die Finanzierung im ambulanten Bereich, der Abbau von Wartezeiten in den Ambulatorien, der Ausbau von Fachsprechstunden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie ein Konzept für ein Kriseninterventionszentrum. Über den Entwurf der Exekutive hat das Kantonsparlament am Montag befunden und ihn zustimmend zur Kenntnis genommen.