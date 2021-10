Sessionen Luzerner Parlament soll schnellstmöglich zurück in den Kantonsratssaal Bis Ende Jahr tagt der Luzerner Kantonsrat in der Stadthalle Sursee. Nun will Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum mit einer dringlichen Motion die Voraussetzungen schaffen für eine baldige Rückkehr ins Regierungsgebäude in Luzern. Lukas Nussbaumer 14.10.2021, 16.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wären ausnahmslos alle 120 Luzerner Kantonsratsmitglieder gegen das Coronavirus geimpft, negativ getestet oder von der Krankheit genesen, könnten sie sich wieder im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse 15 in Luzern treffen. Sie müssten also nicht in Sursee tagen, und die Kasse des Kantons würde nicht Sessionstag für Sessionstag mit 60'000 Franken zusätzlich belastet. Ein ordentlicher Tag im Kantonsratssaal schlägt mit etwa 40'000 Franken zu Buche.

Der Luzerner Kantonsrat und eine gut besetzte Tribüne im Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse 15 in Luzern bei der ersten Session der laufenden Legislatur. Bild: Nadia Schärli (17. Juni 2019)

Von einer Rückkehr nach Luzern ist der Rat bisher aber weit entfernt. Dies, weil sich die SVP-Fraktion gegen eine Zertifikatspflicht sträubt – nach wie vor, wie Fraktionschef Armin Hartmann auf Anfrage bestätigt. «Es gibt Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich dem 3G-Regime nicht unterstellen wollen. Sie müssten bei der Einführung einer Zertifikatspflicht zuhause bleiben. Das wollen wir nicht», sagt der Schlierbacher Ökonom. Alle anderen Fraktionen begrüssen eine Zertifikatspflicht.

Kanton soll Kosten für Coronatests der Politiker übernehmen

Nun kommt jedoch Bewegung in die Diskussion. Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum will für die nächste Session vom 25. und 26. Oktober eine dringliche Motion einreichen. Darin schlägt der Hochdorfer Politiker eine Zertifikatspflicht vor. Die Auslagen für die Tests sollen vom Kanton übernommen werden. Diese seien im Vergleich zu den Mehrkosten von 60'000 Franken pro auswärtigen Sessionstag «vernachlässigbar klein», so der Jurist und Steuerexperte. Zudem sei die Kostenübernahme «aufgrund des hohen politischen Gewichts der Teilnahme aller Kantonsratsmitglieder an den Sessionen gerechtfertigt».

Obwohl der Vorstoss dringlich eingereicht wird und sehr gute Chancen hat, sofort überwiesen zu werden, dürfte die Umsetzung mindestens ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Es braucht nämlich eine Änderung des Kantonsratsgesetzes oder mindestens der Geschäftsordnung des Kantonsrats, Kommissionsberatungen, zwei Lesungen im Parlament, und auch die 60-tägige Referendumsfrist gilt es abzuwarten. Für Nussbaum heisst das: «Im Optimalfall gelten die neuen Regeln ab Mai 2022.»

Weiter in Sursee – mit Abstand, aber ohne Zertifikatspflicht

SVP-Fraktionschef Armin Hartmann beurteilt diesen Zeitplan weniger optimistisch. «Die Regierung will ja wohl die Abstimmung vom 28. November über das Covid-Gesetz abwarten, bevor sie eine Botschaft ausarbeitet. Vor dem nächsten Sommer dürfte die Motion nicht umsetzbar sein. Und dann ist die Pandemie womöglich vorbei.» Seine Fraktion werde deshalb sowohl die Dringlichkeit als auch den Vorstoss selber ablehnen. Hartmann sagt: «Zwang führt nicht zum Ziel. Das zeigen die bisherigen Diskussionen zu Corona.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So schnell wie möglich zurück in den Kantonsratssaal im Zentrum von Luzern: Das will auch die Geschäftsleitung des Kantonsrats, die aus Ratspräsident Rolf Bossart (SVP), Vizepräsident Rolf Born (FDP) und den sechs Fraktionschefs besteht. Am Dienstagnachmittag habe sie diesen Grundsatzbeschluss erneut bekräftigt, sagt Rolf Bossart. Am liebsten wäre es dem achtköpfigen Gremium laut dem Schenkoner Politiker, wenn der Bundesrat eine landesweit geltende Regelung beschliessen würde. Eine solche sei jedoch nicht in Sicht. Deshalb werden sich die 120 Mitglieder des Kantonsparlaments vorderhand weiter in Sursee treffen – ohne Zertifikatspflicht, aber mit genügend Abstand.