Kanton Luzern Abstimmungssonntag naht: Covid-Gesetz und Pflege-Initiative sorgen für hohe Stimmbeteiligung

In der Stadt Luzern könnten sich bis Sonntag so viele Stimmbürger an einer Abstimmung beteiligen wie seit fast sechs Jahren nicht mehr. Dort wie anderswo bewegt neben dem Covid-Gesetz auch die Pflege-Initiative, wie eine Umfrage in mehreren Gemeinden zeigt.