Reiden: Raubüberfall am Bahnhof – Polizei sucht Zeugen

Reiden Mann beim Bahnhof überfallen – Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend wurde in Reiden ein Mann ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können. 31.01.2022, 11.05 Uhr

Am Samstag, 29. Januar, um 23.10 Uhr, wurde ein 52-jähriger Mann am Bahnhof in Reiden von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Täter hatten das Opfer bei den Fahrradunterständen angesprochen: