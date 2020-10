Kanton Luzern rechtfertigt schwarze Liste für säumige Prämienzahler Der Kanton Luzern will an der schwarzen Liste festhalten – wenn auch die Zahlen zu den Rückerstattungen der Krankenkassen am Nutzen der Liste zweifeln lassen. Roseline Troxler 09.10.2020, 18.56 Uhr

Die schwarze Liste für säumige Prämienzahler steht auf der Kippe. So stellt sich die Mehrheit der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit dagegen. Sie will den Kantonen das Instrument wegnehmen (wir berichteten). Aktuell kennen sieben Kantone eine solche Liste. Die Gründe, dass die Kommission das Mittel abschaffen will, reichen von Zweifel am Nutzen bis zu ethischen Bedenken.

Ein Eintrag auf der schwarzen Liste hat für Versicherte zur Folge, dass sie nur noch im Notfall behandelt werden. Im Kanton Luzern stehen derzeit 4369 säumige Prämienzahler darauf.

So funktioniert die schwarze Liste Die Stelle für ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen (Stapuk) erstellt im Kanton Luzern die Liste der säumigen Prämienzahler. Zahlt eine Person ihre Krankenkassenprämien nicht, wird sie gemahnt. Wird die Rechnung nicht beglichen, leitet die Krankenkasse eine Betreibung ein. Zahlt der Versicherte auch dann nicht, kann die Krankenkasse ein Fortsetzungsbegehren stellen und dies der Stapuk melden. Diese prüft, ob die Person Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe bezieht oder minderjährig ist. Ist dem nicht so, setzt sie den Versicherten auf die Liste und weist die Krankenkasse darauf hin, die Leistungen einzustellen – ausser in Notfällen. Zahlt der Versicherte die Schulden, wird der Listeneintrag gelöscht. (rt)

Kantone müssen Verlustscheine begleichen

Doch weshalb führen Kantone überhaupt eine solche Liste? Sie haben ein Interesse, dass die Prämienzahler ihre Prämien begleichen. Ist dies nicht der Fall, müssen sie in die Bresche springen. Begleicht ein Versicherter seine Prämienrechnung trotz Betreibung nicht, stellen die Betreibungsämter den Krankenversicherern für den ausstehenden Betrag einen Verlustschein aus. Dies hat zur Folge, dass der Wohnkanton des Versicherten die Krankenkasse für den offenen Betrag zu 85 Prozent entschädigen muss. Die Kosten werden zur Hälfte vom Kanton und zur Hälfte von den Gemeinden getragen.

Zahlt der Versicherte den offenen Betrag nachträglich – etwa aufgrund des Drucks eines Eintrags auf der schwarzen Liste – muss die Krankenkasse 50 Prozent des Betrags an den Kanton zurückerstatten.

In den letzten Jahren kannte die Höhe der Zahlungen des Kantons Luzern an die Krankenkassen nur eine Richtung: nach oben. Hatten die Kantone 2014 noch Zahlungen in der Höhe von 3,75 Millionen Franken an die Krankenkassen zu leisten, mussten sie im laufenden Jahr bereits 8,52 Millionen Franken rückvergüten. Die Summe der Verlustscheine ist stark angestiegen.

Prämienlast und sinkende Zahlungsmoral

Hanspeter Vogler, Leiter Fachbereich Gesundheit beim Gesundheits- und Sozialdepartement, sagt zu den möglichen Gründen für den Anstieg: «Die Zahl der Betreibungen ist insgesamt gestiegen. Diese Entwicklung lässt darauf schliessen, dass sich die Zahlungsmoral im Allgemeinen verschlechtert hat.» Eine weitere mögliche Ursache sieht er in der steigenden Prämienlast. «Sie hat zur Folge, dass immer mehr Versicherte nicht mehr in der Lage sind, die Prämien oder die Kostenbeteiligungen rechtzeitig zu bezahlen.» Weiter verweist Hanspeter Vogler auf die Senkung der Einkommensgrenze für Prämienverbilligung für die Jahre 2017 und 2018. Damals haben weniger Personen von Prämienverbilligungen profitiert.

Gestiegen ist allerdings auch die Zahl der Rückerstattungen der Krankenversicherer an den Kanton. Von lediglich 15'000 Franken im Jahr 2014 auf knapp 473'000 Franken. Dennoch liegt die Summe der Rückerstattungen noch immer auf bescheidenem Niveau. Der Kanton Luzern verteidigt die schwarze Liste trotz Gegenwind aus Bern indes. Hanspeter Vogler erklärt:

«Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der Verlustscheine ohne die Liste noch höher wäre.»

Vogler attestiert den Krankenkassen ausserdem: «Sie haben mehr Verlustscheine erfolgreich bewirtschaftet.» Die Entwicklung erstaune nicht. Oft brauche es eine gewisse Zeit, bis die Schuldner wieder zu Geld kämen. Dennoch betont er: «Die Rückerstattungen müssen weiter zunehmen. Wir würden es daher begrüssen, wenn die Kantone die Möglichkeit zur Bewirtschaftung hätten.»