Überstunden an Hochschule Luzern: Regierung will nicht handeln

Kanton Luzern Regierungsrat findet Arbeitsbedingungen an der Hochschule Luzern «grundsätzlich gut» – SP gibt noch nicht auf In der Antwort auf eine Anfrage aus dem Kantonsrat schiebt der Regierungsrat die Verantwortung für angeblich schlechte Arbeitsbedingungen ab. Anfragesteller Urban Sager überlegt sich nun, den Regierungsrat mit einem Postulat zu verpflichten. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Regierungsrat beurteilt die Anstellungsbedingungen an der Hochschule Luzern (HSLU) grundsätzlich als gut. Dies schreibt er in der Antwort auf eine Anfrage von Urban Sager (SP, Stadt Luzern), die dieser im Herbst eingereicht hat. Daraus zieht die Regierung den Schluss, dass kein Handlungsbedarf zu erkennen ist. Dementsprechend will das Gremium die HSLU nicht dazu verpflichten, eine weitergehende sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit umzusetzen. Sager hatte in seiner Anfrage vom Regierungsrat eine Übersicht gefordert, wie die Arbeitsbedingungen an der HSLU aussehen.

Die positive Einschätzung der Arbeitsbedingungen überrascht vor dem Hintergrund der am Samstag in dieser Zeitung veröffentlichten Vorwürfe eines Mitarbeiters der Hochschule. Dieser hat von vielen Überstunden und allgemein hohem Druck am Arbeitsplatz berichtet. Bestätigt wurden seine Erfahrungen durch eine nicht repräsentative Umfrage des VPOD Zentralschweiz, bei der 129 Mitarbeitende teilgenommen haben. Der Regierungsrat schreibt, dass die bekannten Probleme Einzelfälle seien, wobei Missstände «zu beheben sind».

Mitarbeitendenbefragung soll gute Arbeitsbedingungen belegen

Der Regierungsrat begründet seine Einschätzung unter anderem damit, dass eine Mitarbeitendenbefragung der HSLU vom Herbst 2021 zeige, dass die Anstellungsbedingungen grundsätzlich als gut beurteilt werden können. In dieser Befragung gibt allerdings knapp ein Viertel der Befragten an, sie hätten nicht genug Zeit, ihre Aufgaben zu erledigen.

Dass Probleme bestehen, ist für Sager unbestritten. «Wenn man die Antwort liest, wird auch klar, dass sich das Gremium dessen eigentlich bewusst ist.» Urban Sager kritisiert dementsprechend, dass sich der Kanton Luzern zu Unrecht aus der Verantwortung ziehe, da die HSLU dem Luzerner Personalrecht untersteht.

«Mir fehlt in der Regierungsratsantwort ein Commitment, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen.»

Eine direkte Verbesserung über das Parlament zu erreichen, sei aber schwierig, da die Hochschule nicht nur dem Kanton Luzern, sondern auch den anderen Zentralschweizer Kantonen Rechnung tragen muss. Dort laufen allerdings vergleichbare Vorstösse. «Ich erhoffe mir, dass damit die allgemeine Bereitschaft zu handeln grösser wird.»

SP-Kantonsrat Urban Sager in seinem Büro Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. April 2022)

Nur die Grünen würden allfälliges Postulat wohl unterstützen

In einem ersten Schritt will Sager die Antworten des Regierungsrats mit anderen Mitgliedern der Bildungskommission besprechen und mit anderen Parteien über das weitere Vorgehen diskutieren. «Ich überlege mir, den Regierungsrat mit einem Postulat zu verpflichten, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen.» Dafür bräuchte er eine Mehrheit im Kantonsrat.

Hannes Koch, Grünen-Kantonsrat, hat die Anfrage mitunterzeichnet und unterstützt dementsprechend das Anliegen, an der HSLU für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Ob seine Partei ein Postulat unterstützen würde, müsse noch geprüft werden.

Die Bürgerlichen halten hingegen nichts von der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen. Christian Ineichen, Mitte-Präsident, warnt, «wir dürfen das nicht verpolitisieren». Für ihn ist klar: «Die SP nutzt das jetzt natürlich, um Parteipolitik zu machen. Ich sehe aber keinen Handlungsbedarf.» Die GLP-Fraktionsvorsitzende Claudia Huser erwarte, dass die Hochschule die Arbeitsbedingungen verantwortungsvoll festlegt – innerhalb der Rahmenbedingungen, die von der Politik gegeben wurden.

SVP-Fraktionspräsident Armin Hartmann erklärt, dass die SVP die Einschätzung des Regierungsrats teilt und somit ein entsprechendes Postulat nicht als notwendig erachtet. Auch die FDP teilt laut dem Fraktionsvorsitzenden Georg Dubach diese Einschätzung. Er betont weiter, dass die Gewerkschaften nicht beizuziehen seien, da die politische Kontrolle gegeben sei.

Strategisches Projekt der HSLU in der Kritik

Ein weiteres Problem sieht Sager bei der Strategie 2020–2023 der HSLU. Dabei sollen die Personalkategorien neu definiert werden. Der Regierungsrat geht davon aus, dass diese Anpassung mittelfristig kostenneutral umgesetzt wird und kein Qualitätsabbau stattfindet. Die teils steigenden Lohnkosten, die durch das Projekt entstehen, sollen etwa über einen «höheren Drittmittelanteil in der Forschung» kompensiert werden, schreibt der Regierungsrat.

Sager befürchtet, dass diese Kostenneutralität den Druck auf die Mitarbeitenden erhöht: «Mehr Drittmittel bedeutet mehr Druck auf die Mitarbeitenden, externe Projekte an Bord zu holen.» Für ihn ist deshalb klar: «Man muss mehr Geld investieren, wenn die Arbeitsbedingungen und die Qualität verbessert werden sollen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen