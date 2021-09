Luzern: Messen sollen mehr Sicherheit erhalten

Kanton Luzern Regierungsrat will Messen mit «Schutzschirm» mehr Sicherheit bieten Fach- und Publikumsmessen von überkantonaler Bedeutung, die im Kanton Luzern stattfinden sollen, können im Vorfeld der Veranstaltung ein Gesuch um Zusicherung von Unterstützungsleistungen im Absagefall beantragen. 14.09.2021, 11.33 Uhr

Der neue «Schutzschirm» kann von Fach- und Publikumsmessen von überkantonaler Bedeutung und mit voraussichtlich über 1000 Besuchern pro Tag beim Kanton Luzern beantragt werden. Kann die Messe in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie nur teilweise, in reduziertem Umfang oder gar nicht stattfinden, sichert der Kanton die Beteiligung an den ungedeckten Kosten im Absagefall zu. Das schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung.